Греческая деревня при этом лишь часть необычного мира вокруг дома. Михаэль уже создал японский сад, ирландский паб и сказочную улочку, а в планах у него появились новые проекты.

Так что проблема выбора страны для следующего отпуска здесь, похоже, решается необычным способом. Иногда достаточно просто построить её за окном.