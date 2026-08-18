Больше года мужчина превращал собственный двор в миниатюрную греческую деревню. Здесь появились белоснежные домики с синими дверями и ставнями, мощёные дорожки, цветы и даже небольшой бар.
На создание своей домашней Греции Михаэль потратил около 10 тысяч фунтов. Причём декорацией для красивых фотографий дело не ограничилось: по маленьким улочкам действительно можно гулять, а в баре — устраивать посиделки с друзьями.
И фотографии получаются настолько убедительными, что возник неожиданный побочный эффект.
A man in Switzerland spent a year and thousands of dollars turning his back yard into a mini Greek village. pic.twitter.com/AzgiHzSccX
— Massimo (@Rainmaker1973) August 18, 2026
Друзья Михаэля отправляют снимки знакомым, а те уверены, что счастливчики действительно отправились отдыхать в Грецию. Сестре мужчины после одного такого «путешествия» даже пришлось отвечать коллегам на вопросы о том, как прошли её выходные.
Греческая деревня при этом лишь часть необычного мира вокруг дома. Михаэль уже создал японский сад, ирландский паб и сказочную улочку, а в планах у него появились новые проекты.
Так что проблема выбора страны для следующего отпуска здесь, похоже, решается необычным способом. Иногда достаточно просто построить её за окном.
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