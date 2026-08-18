Журналистам показали 16 пусковых установок этого ЗРК в Украине. Они были отмечены следами регулярного использования. При этом главный инженер, занимающийся комплексом, рассказал, что ни разу не видел их в работе за последние шесть недель.

В последние месяцы ВС РФ усилили атаки на Украину и периодически наносят ракетные удары по Киеву. 5 августа в Киеве заявили, что ВСУ не удалось перехватить ни одной из 28 выпущенных Россией баллистических ракет из-за отсутствия необходимых средств противовоздушной обороны.