У Украины практически закончились ракеты-перехватчики для американского комплекса ПВО Patriot. Об этом журналистам CNN рассказали украинские чиновники, говорится в статье, опубликованной на сайте телеканала в понедельник, 17 августа.
Журналистам показали 16 пусковых установок этого ЗРК в Украине. Они были отмечены следами регулярного использования. При этом главный инженер, занимающийся комплексом, рассказал, что ни разу не видел их в работе за последние шесть недель.
В последние месяцы ВС РФ усилили атаки на Украину и периодически наносят ракетные удары по Киеву. 5 августа в Киеве заявили, что ВСУ не удалось перехватить ни одной из 28 выпущенных Россией баллистических ракет из-за отсутствия необходимых средств противовоздушной обороны.
По оценке онлайн-издания Politico, нехватка наблюдается, прежде всего, в плане ракет Patriot PAC-3 и PAC-2, которые относятся «к немногим эффективным средствам защиты Украины от быстрых российских баллистических вооружений».
Сколько ракет для ЗРК Patriot осталось у Киева?
Украинские власти не сообщают, сколько именно ракет-перехватчиков для комплекса Patriot осталось у Киева. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, обнародованном 13 августа, говорил, что его стране хватило бы 5% ракет из запасов США, чтобы пережить зиму.
«Если они (США. — Ред.) смогут продать нам 10% (от имеющихся у США запасов ракет для ЗРК Patriot. — Ред.), мы уничтожим все баллистические ракеты России. У меня есть 1%», — добавил тогда Зеленский. Он подчеркнул, что у него есть лишь несколько месяцев, чтобы получить необходимое количество ракет Patriot.
В той же беседе украинский лидер признал, что у его страны «в этом году в два с половиной раза меньше ракет-перехватчиков, чем в 2025 году». При этом у России «более чем в два раза больше баллистических ракет в месяц, чем раньше», заявил он.
Война в Иране и трудности с поставками ракет для комплекса Patriot
Как напоминает CNN, трудности с поставками ракет для ЗРК Patriot начались в мире в марте и апреле на фоне активного использования их в войне США и Израиля против Ирана. По данным Института исследований внешней политики (The Foreign Policy Research Institute), на которые ссылается CNN, в первые четыре дня войны в Иране коалиционные силы в среднем использовали 225 ракет-перехватчиков в день, то есть примерно по 56 ракет в день.
Аналитики подсчитали, что в 2025 году американская компания — производитель вооружений Lockheed Martin изготовила 620 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Это соответствует темпам производства в 1,7 ракет в день.
В январе Пентагон заключил с Lockheed Martin семилетний контракт, согласно которому компания должна к 2020 году нарастить темпы производства до 2000 ракет в год.
Будет ли у Украины лицензия на производство ракет Patriot
На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО и ПРО Patriot. Однако позже посол США при НАТО Мэттью Уитакер указал в эфире телеканала Fox Business, что долгосрочное соглашение о производстве не будет заключено до зимы, а до производства первых ракет в Украине пройдет еще больше времени.
Позже Трамп заявил, что передача Украине лицензии на производство ракет Patriot не является решенным вопросом и переговоры на эту тему еще идут. На просьбу прокомментировать призывы президента Украины Владимира Зеленского поставить его стране больше ракет Трамп ответил 6 августа: «Нам и самим нужны ракеты». Подразумевается, очевидно, потребность США в ракетах Patriot из-за войны в Иране.
Комментируя этот вопрос, австрийский военный эксперт, доцент Академии национальной обороны ВС Австрии Густав Грессель в интервью DW выразил сомнения в том, что Украина в ближайшее время получит лицензию на производство Patriot. «Я думаю, что Украина изначально была настроена слишком оптимистично, — отметил Грессель. — Вопрос о лицензии фактически снят. В лучшем случае через 4-5 лет Украина получит лицензию на производство ракет типа PAC-2, как и Германия».
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