Мотивами преступления полиция считает личную месть и корысть. Организатор был хорошо знаком с предполагаемой жертвой.

4 июня двое исполнителей, мужчины 1999 и 1984 годов рождения, прибыли к дому потерпевшего. Один надел маску, второй подготовил две металлические трубы и пересел с ними на заднее сиденье автомобиля, скрывшись за тонированными стёклами.

Чтобы не допустить нападения, полиция задержала обоих непосредственно перед его совершением.