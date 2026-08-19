Расследование началось ещё 22 апреля по делу о возможном хранении и сбыте амфетамина организованной группой, а также использовании средств связи в месте лишения свободы.
В ходе следствия полиция установила, что трое мужчин готовили ограбление, во время которого жертве планировали причинить тяжёлые телесные повреждения.
Организатор, мужчина 1982 года рождения, находясь в тюрьме, передавал двум сообщникам на свободе подробные указания. По данным полиции, он требовал «разбить голову» и «переломать» потерпевшего, а также сообщил исполнителям его адрес и распорядок дня.
Мотивами преступления полиция считает личную месть и корысть. Организатор был хорошо знаком с предполагаемой жертвой.
4 июня двое исполнителей, мужчины 1999 и 1984 годов рождения, прибыли к дому потерпевшего. Один надел маску, второй подготовил две металлические трубы и пересел с ними на заднее сиденье автомобиля, скрывшись за тонированными стёклами.
Чтобы не допустить нападения, полиция задержала обоих непосредственно перед его совершением.
На следующий день мужчин признали подозреваемыми в подготовке к ограблению, совершённому организованной группой, и заключили под стражу. Организатору дополнительно вменяют незаконное хранение средств связи в месте лишения свободы.
Все участники группы и ранее попадали в поле зрения полиции за преступления, связанные с наркотиками, ограблениями и причинением телесных повреждений.
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