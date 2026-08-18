По данным украинской военной разведки, которые получила Би-би-си, на август 2026 года на территории России находится около 8,5 тыс. северокорейских военных. Из них сформированы четыре бригады, которые действуют в составе российской группировки войск «Север».
Эти военные не принимают активного участия в боях в Украине, их задача — прикрытие государственной границы РФ, отмечает ГУР.
Средний возраст военнослужащих КНДР — до 30 лет, сообщает украинская разведка. По ее данным, северокорейский контингент на территории РФ ротируется, и общее число военнослужащих, которые привлекались к этой операции, составляет 23–25 тыс. человек.
Ранее сообщалось об участии военных из КНДР в боях на территории Курской области, где ВСУ начали действовать в августе 2024 года.
Новое пополнение из КНДР
Украина заявляет, что КНДР не только передала России партию баллистических ракет, но и готовится направить туда новый крупный контингент военных.
«Сегодня, согласно нашей информации, на территории Российской Федерации может быть развернуто от 30 до 50 тыс. северокорейских солдат, — сказал в интервью Би-би-си заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. — Мы внимательно следим за этой ситуацией. Потому что это, прежде всего, присутствие иностранцев на территории России и поддержка РФ в войне».
Главная задача этих войск, отметил Скибицкий, — оборона территории РФ. Это требует определенной логистической поддержки, инженерных работ и подготовки военных объектов на территории России.
Украинская разведка при этом не располагает данными о том, что эти военные могут быть направлены для участия в боевых действиях в Украине.
«У нас нет каких-либо документов или планов Российской Федерации по развертыванию этого подразделения [солдат КНДР — Ред.] на нашей территории. Ведь что это означает? Это реальное участие третьей страны в войне на нашей территории», — заявил заместитель начальника ГУР.
По его словам, привлечение военных КНДР для помощи РФ позволит Пхеньяну получить реальный боевой опыт в современной войне, в частности в использовании беспилотников.
Благодаря сотрудничеству с Россией, Северная Корея также смогла усовершенствовать технологии производства баллистических ракет, отмечает Скибицкий.
Что касается РФ, то привлечение крупного контингента северокорейцев для прикрытия границы позволит ей перебросить собственные войска для увеличения российской группировки на территории Украины, считают в украинской разведке.
Как воюют северокорейские солдаты
Военные КНДР были задействованы в боевых действиях против украинской армии только в конце 2024 — начале 2025 года во время боев в Курской области. В августе 2024 года ВСУ смогли прорвать границу и войти на территорию РФ. Под контролем Украины оказалась часть Курской области в районе города Суджа площадью около 1 тыс. кв. км.
Осенью того же года Кремль обратился за помощью к Пхеньяну, и тот направил в РФ около 11 тыс. солдат. С их помощью российская армия смогла к началу весны 2025 года выбить украинцев с территории Курской области. По ориентировочным подсчетам, КНДР потеряла в тех боях около 2,3 тыс. военнослужащих.
Би-би-си пообщалась с украинским военным из 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, который непосредственно сталкивался на поле боя с солдатами из КНДР.
Андрей Луговой (позывной «Султан») до войны работал в киноиндустрии, а в июле 2024 года начал служить в разведывательном подразделении 95-й бригады.
После боев в Донецкой области его подразделение перебросили в Курскую область, где ему пришлось воевать против войск КНДР.
Он говорит, что северокорейских солдат Россия сначала использовала исключительно в качестве «пушечного мяса». «Они не понимали, что происходит. Они знали, что должны двигаться вперед, но не знали, куда идут и что именно им нужно делать. Россияне этим воспользовались», — объясняет «Султан».
«Например, одному северокорейскому солдату могли приказать занять позицию, окопаться и удерживать её. Связь с северокорейскими войсками была сведена к минимуму, поэтому взаимодействия или обмена информацией было мало. Они просто занимали позицию, не зная, что делать дальше».
Однако со временем тактика действий войск КНДР менялась, говорит Луговой. Как отмечает боец ВСУ, корейцы стали действовать осторожнее и изменили численность своих штурмовых групп. Были ли существенные различия в бою между россиянами и солдатами из КНДР? Андрей Луговой говорит, что да. «Они [северокорейцы, — Ред.] двигались быстрее. Если российские солдаты попадали под огонь или что-то слышали, они немедленно прятались — за деревом, ныряли в ближайшую окопную нору или закапывались. Северокорейцы действовали иначе. Они постоянно двигались. Это давало им определенное преимущество, но не решающее».
По его словам, корейские солдаты не склонны были ложиться на землю и вступать в перестрелку перед попыткой продвижения. Вместо этого они постоянно продолжали двигаться, бежать и пытались обойти противника с флангов.
Украинским войскам за все время боев удалось взять в плен лишь двух бойцов армии КНДР.
Военный 95-й бригады объясняет это тем, что корейцы не знали ни одного другого языка, в частности русского или английского, поэтому просто не понимали, когда им предлагали сдаться в плен.
«Они ничего не понимают. Я думаю, что это была одна из причин, почему только двоих из них случайно взяли в плен. Если бы они выучили хотя бы какие-то слова или язык России — соседней страны, так сказать — или хотя бы немного английского, их бы брали в плен гораздо чаще», — уверен «Султан».
Высокие потери среди корейцев в ходе боев в Курской области он объясняет, в частности, тем, что у них было гораздо худшее снаряжение, чем у российских солдат.
«Когда мы обыскивали российского солдата, мы могли найти документы, личные вещи и так далее. Например, различные виды лопат и инструментов — вещи, которые им были нужны для укрепления позиций, поддержания обороны или атак. Но когда мы обыскивали именно северокорейцев, единственное, что мы у них нашли, — это просто боеприпасы».
В сумках, которые имели при себе бойцы из КНДР, не было вообще ничего, в том числе и документов, говорит украинский боец. В группе из 50 корейских солдат только у одного были рации, зарядные устройства, запасные батарейки, планшеты и телефоны. Остальные просто несли оружие и ящики с боеприпасами.
По словам украинского разведчика, они пытались использовать свое численное превосходство, чтобы не дать противнику отойти без потерь. «А затем российские солдаты с необходимым снабжением и продовольствием приходили позже и закрепляли позиции. Они были как марионетки, которые бежали вперед, стреляли и гибли», — говорит он.
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