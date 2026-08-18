«Сегодня, согласно нашей информации, на территории Российской Федерации может быть развернуто от 30 до 50 тыс. северокорейских солдат, — сказал в интервью Би-би-си заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. — Мы внимательно следим за этой ситуацией. Потому что это, прежде всего, присутствие иностранцев на территории России и поддержка РФ в войне».

Главная задача этих войск, отметил Скибицкий, — оборона территории РФ. Это требует определенной логистической поддержки, инженерных работ и подготовки военных объектов на территории России.

Украинская разведка при этом не располагает данными о том, что эти военные могут быть направлены для участия в боевых действиях в Украине.