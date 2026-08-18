Совсем рядом с берегом из воды показался крупный треугольный плавник. Несколько секунд картина выглядела вполне однозначно: по мелководью движется что-то большое, а над водой торчит именно тот силуэт, который большинство людей меньше всего хочет увидеть во время купания.
Отдыхающие решили, что к берегу подошла акула, и начали быстро выбираться из воды.
This has happened on the beach of
Marbella
A large fish, apparently a tuna, has surprised several swimmers who were at the beach of Marbella. pic.twitter.com/qx4QDVUzSx
— Oceaiii (@oceaiii) August 9, 2026
Но вскоре выяснилось, что незваный гость, вероятнее всего, был крупным тунцом.
Рыба подошла настолько близко к пляжу, что её можно было хорошо рассмотреть почти у самых ног купающихся. Для тунца такое появление у берега выглядит необычно ещё и из-за размеров: некоторые виды этих рыб вырастают до нескольких метров и весят сотни килограммов.
Так что первоначальная реакция отдыхающих вполне объяснима. Когда на мелководье рядом с тобой появляется огромная тёмная рыба с плавником над водой, морскую биологию обычно вспоминают уже на берегу.
Сам тунец, судя по видео, никаких планов на курортников не имел и явно был в панике из-за внезапного выхода на пляж. Но люди в Марбелье теперь наверняка будут смотреть на воду чуть внимательнее.
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