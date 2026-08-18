Рыба подошла настолько близко к пляжу, что её можно было хорошо рассмотреть почти у самых ног купающихся. Для тунца такое появление у берега выглядит необычно ещё и из-за размеров: некоторые виды этих рыб вырастают до нескольких метров и весят сотни килограммов.

Так что первоначальная реакция отдыхающих вполне объяснима. Когда на мелководье рядом с тобой появляется огромная тёмная рыба с плавником над водой, морскую биологию обычно вспоминают уже на берегу.

Сам тунец, судя по видео, никаких планов на курортников не имел и явно был в панике из-за внезапного выхода на пляж. Но люди в Марбелье теперь наверняка будут смотреть на воду чуть внимательнее.