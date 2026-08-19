Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров призвал провести выборы во время войны всего через несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский официально выдвинул Евгения Хмару его постоянным преемником на посту министра обороны, фактически закрыв Федорову путь обратно в правительство.
В видеообращении под названием «Обращение Михаила Федорова к народу Украины», опубликованном спустя месяц после его отставки, которая спровоцировала общенациональные протесты, Федоров заявил, что Украина должна найти способ восстановить выборы, несмотря на продолжающееся противостояние полномасштабному вторжению России.
«Мы не должны позволить Путину решать, когда украинцы могут выбирать свою власть», — сказал он. «Демократия — не роскошь мирного времени. Демократия — это часть того, за что мы сегодня ведём борьбу».
Выступление Федорова последовало за выдвижением Зеленским кандидатуры Евгения Хмары, исполняющего обязанности министра обороны и бывшего главы Службы безопасности Украины (СБУ), на пост министра на постоянной основе. Этот шаг, по‑видимому, поставил точку в нескольких неделях неопределённости вокруг будущего Федорова.
После отставки Зеленский предлагал ему несколько высоких постов в правительстве, в том числе должности вице‑премьера, однако Федоров от них отказался, настаивая, что вернётся лишь в случае, если снова возглавит Минобороны.
Выдвижение Хмары исключило такую возможность. Позднее во вторник заявления Федорова сместили фокус с спора вокруг его прежней должности на более широкий вопрос о выборах, политической ответственности и использовании власти в военное время.
Решение обратиться к украинцам в соцсетях с политической речью и сосредоточиться на вопросах, выходящих далеко за рамки его бывших министерских полномочий, уже подогрело разговоры о политических амбициях одного из самых популярных бывших министров Украины.
Ранее Федоров не призывал проводить выборы во время войны. Он сделал это лишь после того, как выдвижение Хмары показало, что возвращения в Минобороны для него не будет.
Украина не проводила общенациональных выборов с тех пор, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение. В соответствии с конституцией страны выборы не могут проводиться в условиях военного положения, а организация всеукраинского голосования во время войны сопряжена с колоссальными проблемами безопасности и логистики, включая вопрос о том, как обеспечить участие в голосовании военных, миллионов украинцев за рубежом и жителей прифронтовых районов.
Федоров не призывает к немедленному голосованию и не называет конкретных сроков. Но он утверждает, что Украина должна разработать механизм проведения выборов во время войны, чтобы дать украинцам возможность оценить работу находящихся у власти и решить, сохраняют ли они доверие общества.
По его словам, демократию «нельзя просто отложить» до окончания войны.
Бывший министр также связал политическую ответственность с ведением войны, раскритиковав коррупцию и бюрократическую неэффективность и предупредив, что провалы в управлении государственными средствами в конечном счёте могут стоить жизней, если ресурсы, предназначенные для обороны, будут разворованы или перенаправлены.
«Власть должна означать ответственность», — сказал Федоров, подчеркнув, что чиновники, которым доверены полномочия, бюджетные средства или государственные должности, должны отчитываться за достигнутые результаты.
Он также призвал власти к большей открытости, заявив, что беспрецедентное доверие к правительству со времени российского вторжения не даёт чиновникам права действовать, не объясняя своих решений.
«Люди не требуют, чтобы государство никогда не ошибалось, — сказал Федоров. — Но у них есть право на правду».
Михаил Федоров на брифинге для журналистов в Киеве, 16 июля 2026 года AP Photo
Выступление Федорова возвращает политически чувствительный вопрос о выборах в центр внимания в тот момент, когда Зеленский пытается подвести черту под месячным кризисом вокруг Минобороны.
Хмара, чьё назначение требует одобрения парламента, — ветеран украинских спецслужб, ранее возглавлявший центр специальных операций «Альфа» СБУ.
Он участвовал в операции по освобождению Змеиного острова в 2022 году, а затем курировал кампанию Украины по нанесению дальнобойных ударов беспилотниками по России. В январе 2026 года он стал исполняющим обязанности главы СБУ после отставки Василия Малюка.
Федоров публично не критиковал Хмару и, судя по всему, стремился к максимально гладкой передаче дел преемнику. В интервью 6 августа он рассказал, что лично подробно ознакомил Хмару с «планом войны».
«Первое, что я сделал, — я показал его ему лично, — сказал Федоров. — Я объяснил, как этот план переводится в закупки и развитие, разбив общую стратегию на сотни отдельных проектов, охватывающих производство вооружений и их финансирование».
Дым над повреждённым жилым домом после российского авиаудара по Краматорску, 18 августа 2026 года AP Photo
Однако решение Федорова напрямую обратиться к украинцам с размышлениями о выборах, общественном доверии и подотчётности власти говорит о том, что его уход с должности может стать началом иной политической роли, а не уходом из публичной жизни.
Такой сценарий контрастирует с тем, как сам Федоров описывал своё будущее всего несколько недель назад. В интервью «Украинской правде» в конце июля он говорил, что не считает себя политиком и чувствует себя неуютно, обсуждая возможные политические амбиции.
«Честно говоря, я не вижу себя политиком, — сказал Федоров. — Я, в конце концов, менеджер, который строит сложные системы, управляет ими и видит результат».
Тогда он добавлял, что продолжит создавать системы, которые помогут Украине приблизить окончание войны, а решать, чем заняться дальше, будет только после того, как ситуация вокруг его ухода из правительства, как он выразился, придёт к «логическому завершению».
«После этого я чётко пойму, чем буду заниматься и куда буду двигаться», — сказал он.
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