Решение обратиться к украинцам в соцсетях с политической речью и сосредоточиться на вопросах, выходящих далеко за рамки его бывших министерских полномочий, уже подогрело разговоры о политических амбициях одного из самых популярных бывших министров Украины.

Ранее Федоров не призывал проводить выборы во время войны. Он сделал это лишь после того, как выдвижение Хмары показало, что возвращения в Минобороны для него не будет.

Украина не проводила общенациональных выборов с тех пор, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение. В соответствии с конституцией страны выборы не могут проводиться в условиях военного положения, а организация всеукраинского голосования во время войны сопряжена с колоссальными проблемами безопасности и логистики, включая вопрос о том, как обеспечить участие в голосовании военных, миллионов украинцев за рубежом и жителей прифронтовых районов.