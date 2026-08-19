Кроме того, он распространял публикации, направленные против украинцев, приписывал украинским военным преступления против собственных граждан, дискредитировал украинцев и ставил под сомнение легитимность Украины и её право на существование.

Подозреваемого задержали 22 апреля. Во время обыска по месту его жительства сотрудники VDD обнаружили мощное пневматическое оружие и неразорвавшиеся миномётные снаряды времён Первой мировой войны. Следствие установило, что снаряды содержали взрывчатое вещество.