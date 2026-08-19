По данным VDD, с начала российского вторжения подозреваемый регулярно публиковал в Facebook записи, в которых открыто одобрял военную агрессию России, в том числе убийства военнопленных и мирных жителей.
Кроме того, он распространял публикации, направленные против украинцев, приписывал украинским военным преступления против собственных граждан, дискредитировал украинцев и ставил под сомнение легитимность Украины и её право на существование.
Подозреваемого задержали 22 апреля. Во время обыска по месту его жительства сотрудники VDD обнаружили мощное пневматическое оружие и неразорвавшиеся миномётные снаряды времён Первой мировой войны. Следствие установило, что снаряды содержали взрывчатое вещество.
Человеку вменяют три преступления: публичное прославление и оправдание военных преступлений и преступлений против мира, действия, направленные на разжигание национальной ненависти, а также незаконное хранение мощного пневматического оружия и взрывчатки.
Сейчас к подозреваемому применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет покидать Латвию.
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