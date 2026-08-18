Говоря о способности Европы обеспечить Украину оружием, Слайдиньш подчеркнул, что необходимо вернуться к вопросу о том, была ли Европа вообще готова к такому конфликту. По его мнению, готова она не была.

Слайдиньш считает, что еще в 2014 году в отношении России как агрессора необходимо было действовать гораздо решительнее. Он отметил, что тогда, вероятно, никто даже в самых страшных кошмарах не мог представить, что в XXI веке в Европе начнется настолько масштабная война, ставшая вторым крупнейшим конфликтом в Европе после Второй мировой войны.

Предыдущие действия Европы он охарактеризовал как бездействие политиков, объяснив, что политики избираются и для них важно угождать своим избирателям. В результате одно правительство сменялось другим, однако исходящая от России угроза не получала должной оценки.