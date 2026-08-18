Зритель программы поблагодарил Слайдиньша за передачи и разъяснения, а также спросил, почему за пять лет Европа и Украина не смогли обеспечить необходимое количество вооружений, сравнив этот срок со временем, которое потребовалось нацистской Германии, чтобы приблизиться к созданию атомной бомбы. Зритель также поинтересовался, нельзя ли активнее привлекать к труду российских военнопленных, находящихся на Украине.
Слайдиньш пояснил, что российские военнопленные в украинских лагерях работают. Он напомнил, что в прошлом году его коллега по TV24 Ансис Богуставс побывал на Украине, посетил лагеря военнопленных и смог ознакомиться с их повседневной жизнью.
По словам Слайдиньша, военнопленные обеспечены работой и в основном изготавливают различную садовую мебель, рождественские украшения, искусственные елки, собирают стулья, скамейки и выполняют другие работы. Согласно конвенциям, офицеры не обязаны работать, однако и они могут трудиться, если сами этого хотят. Слайдиньш отметил, что в лагерях военнопленных также имеются библиотеки и предоставляется медицинская помощь.
Говоря о способности Европы обеспечить Украину оружием, Слайдиньш подчеркнул, что необходимо вернуться к вопросу о том, была ли Европа вообще готова к такому конфликту. По его мнению, готова она не была.
Слайдиньш считает, что еще в 2014 году в отношении России как агрессора необходимо было действовать гораздо решительнее. Он отметил, что тогда, вероятно, никто даже в самых страшных кошмарах не мог представить, что в XXI веке в Европе начнется настолько масштабная война, ставшая вторым крупнейшим конфликтом в Европе после Второй мировой войны.
Предыдущие действия Европы он охарактеризовал как бездействие политиков, объяснив, что политики избираются и для них важно угождать своим избирателям. В результате одно правительство сменялось другим, однако исходящая от России угроза не получала должной оценки.
Теперь, когда Украине понадобилось оружие, склады европейских стран оказались полупустыми. Слайдиньш также отметил, что Европа знала об огромных российских запасах вооружений, накопленных еще со времен Второй мировой войны, и напомнил, что Европа долгое время боялась России.
Одновременно Слайдиньш указал еще на одну проблему: по его мнению, на Западе до сих пор нет четкого понимания того, что произойдет, если Россия проиграет войну и в стране начнется распад. Ранее он отмечал, что возможный развал России может стать для Европы крупнейшей проблемой. В такой ситуации могут возникнуть потоки беженцев, оружие может попасть в неконтролируемые руки, а также появятся другие риски.
Слайдиньш подчеркнул, что революции и смены власти в России исторически не проходили мирно. По его мнению, подобные процессы в России могут принять насильственный и кровавый характер.
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