Во вторник утром пассажирский поезд, отправившийся из Нарвы в Таллинн в 5.55, был вынужден остановиться после того, как машинист обнаружил оборванный контактный провод, упавший на пути. Движение на участке прекратили, пассажиров пересадили на автобусы, а затем на другой поезд.
Аварийные работы начались около 11 часов, и примерно с 13 часов движение удалось восстановить.
Полиция установила, что кабели были не просто повреждены — значительную их часть украли. За последний месяц это уже как минимум второй подобный случай, однако нынешние повреждения оказались значительно серьёзнее.
«На данный момент у нас нет оснований считать, что речь идёт о диверсии. Скорее люди нашли способ легко заработать», — заявил руководитель Йыхвиского полицейского участка Никита Головин. По факту произошедшего начато уголовное производство.
Из-за инцидента отменили четыре пассажирских поезда, нарушился график рабочих составов и были сорваны запланированные ремонтные работы.
Стоимость восстановления повреждённой и украденной контактной сети оценивается примерно в 100 000 евро, однако общий ущерб, по данным Eesti Raudtee, будет значительно выше.
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