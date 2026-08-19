«На данный момент у нас нет оснований считать, что речь идёт о диверсии. Скорее люди нашли способ легко заработать», — заявил руководитель Йыхвиского полицейского участка Никита Головин. По факту произошедшего начато уголовное производство.

Из-за инцидента отменили четыре пассажирских поезда, нарушился график рабочих составов и были сорваны запланированные ремонтные работы.

Стоимость восстановления повреждённой и украденной контактной сети оценивается примерно в 100 000 евро, однако общий ущерб, по данным Eesti Raudtee, будет значительно выше.