Председатель правления ДБДД Айварс Аксенокс отмечает, что примерно в 80% ДТП транспортные средства не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон автомобиля и жизненное пространство водителя и пассажиров, однако в случаях сравнительно небольших деформаций салона есть тяжело пострадавшие и погибшие только потому, что не использовались ремни безопасности.

«Поэтому, если бы все водители и пассажиры, попавшие в тяжелые ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в ДТП не достигло бы сотни. Однако в прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек», — подчеркивает Аксенокс.