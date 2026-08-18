Во вторник ДБДД начала кампанию «Последний танец начинается без ремня. Не ломайся — пристегнись!», цель которой — способствовать безопасному участию в дорожном движении, разъясняя, что использование ремней безопасности в транспортном средстве является основным условием безопасности при ДТП.
Председатель правления ДБДД Айварс Аксенокс отмечает, что примерно в 80% ДТП транспортные средства не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон автомобиля и жизненное пространство водителя и пассажиров, однако в случаях сравнительно небольших деформаций салона есть тяжело пострадавшие и погибшие только потому, что не использовались ремни безопасности.
«Поэтому, если бы все водители и пассажиры, попавшие в тяжелые ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в ДТП не достигло бы сотни. Однако в прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек», — подчеркивает Аксенокс.
Наблюдения медиков свидетельствуют, что наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга, которые могут привести к необратимой инвалидности, травмы грудной клетки, в том числе переломы ребер, повреждения легких и сердца, а также повреждения органов брюшной полости с внутренним кровотечением, а также переломы таза и конечностей.
Кампанию организует ДБДД в сотрудничестве с Государственной полицией.
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