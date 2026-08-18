Премьер-министр Андрис Кулбергс не исключил, что за атакой может стоять другое государство. Личность злоумышленников пока не установлена.

CSDD и CERT.LV призывают жителей быть особенно осторожными с письмами, СМС и другими сообщениями, якобы отправленными от имени дирекции. Полученную информацию рекомендуется проверять непосредственно на сайте CSDD.