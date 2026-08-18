Выкрали данные за последние 18 лет. Среди утекших сведений — персональный код или регистрационный номер, имя и фамилия, название компании, данные о платеже, дата оплаты, номер автомобиля и адрес.
Премьер-министр Андрис Кулбергс не исключил, что за атакой может стоять другое государство. Личность злоумышленников пока не установлена.
CSDD и CERT.LV призывают жителей быть особенно осторожными с письмами, СМС и другими сообщениями, якобы отправленными от имени дирекции. Полученную информацию рекомендуется проверять непосредственно на сайте CSDD.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.