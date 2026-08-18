92-летняя постоялица подошла к металлическому ограждению высотой около 2,15 метра и полезла наверх. Женщина довольно ловко добралась до верхнего края, перебралась через него и спустилась с другой стороны.
На всё ей понадобилось всего 24 секунды.
После обнаружения пропажи сотрудники учреждения немедленно отправились на поиски. Беглянку нашли неподалёку примерно через 25 минут. Она не пострадала и благополучно вернулась обратно.
Руководитель учреждения рассказал, что женщина страдает тяжёлой формой болезни Альцгеймера, поэтому за ней требуется постоянное наблюдение.
Однако её неожиданная физическая подготовка тоже получила объяснение. В молодости женщина работала в горной местности и привыкла много двигаться и лазить.
Судя по записи камеры, некоторые навыки тело помнит очень долго.
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