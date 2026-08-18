Руководитель учреждения рассказал, что женщина страдает тяжёлой формой болезни Альцгеймера, поэтому за ней требуется постоянное наблюдение.

Однако её неожиданная физическая подготовка тоже получила объяснение. В молодости женщина работала в горной местности и привыкла много двигаться и лазить.

Судя по записи камеры, некоторые навыки тело помнит очень долго.