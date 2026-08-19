Причина оказалась довольно прозаичной: людей в популярных болотах стало слишком много.
Особенно страдают места, куда туристы и местные жители ходят постоянно. Среди них болота Виру, Какердая и Кыннусоо. Посетители гуляют не только по оборудованным тропам, но и сходят с них, а затем отправляются купаться.
Для человека несколько минут в маленьком болотном озере выглядят совершенно безобидно. Для самого водоёма сотни таких посетителей уже превращаются в постоянное воздействие.
Есть и неожиданная проблема. Вместе с купальщиками в болотную воду отправляются солнцезащитные кремы и другая косметика.
По словам старшего лектора по природному туризму Эстонского университета естественных наук Марики Козе, эти вещества действительно остаются в воде. В некоторых местах образовавшийся слой можно заметить.
Учёные также фиксируют небольшие локальные изменения там, где постоянно проходит много людей. Само по себе одно такое нарушение не выглядит катастрофой. Но если их становится множество на небольшой территории, состояние болота постепенно меняется.
Поэтому специалистов тревожит именно популярность модного отдыха.
Запрещать людям даже прикасаться к болотной воде никто не собирается. Однако учёные предлагают задать себе простой вопрос: обязательно ли именно здесь ещё и плавать?
Тем, кому очень хочется искупаться, советуют выбрать большое озеро с оборудованным местом для отдыха.
А болоту оставить его главное преимущество перед городским пляжем — отсутствие толпы людей в солнцезащитном креме.
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