Особенно страдают места, куда туристы и местные жители ходят постоянно. Среди них болота Виру, Какердая и Кыннусоо. Посетители гуляют не только по оборудованным тропам, но и сходят с них, а затем отправляются купаться.

Для человека несколько минут в маленьком болотном озере выглядят совершенно безобидно. Для самого водоёма сотни таких посетителей уже превращаются в постоянное воздействие.