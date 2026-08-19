Мужчина обнаружил на своей рубашке муравьёв, которые заинтересовались вовсе не тканью. Насекомые добрались до пуговиц и начали их уносить.

На видео видно, как несколько муравьёв сообща тащат круглую пуговицу, которая по сравнению с ними выглядит почти как автомобильное колесо. Судя по всему, процесс уже был хорошо организован: добычу насекомые не бросали и уверенно волокли прочь.