Но у героя вирусного видео появились куда более деловые гости.
Мужчина обнаружил на своей рубашке муравьёв, которые заинтересовались вовсе не тканью. Насекомые добрались до пуговиц и начали их уносить.
На видео видно, как несколько муравьёв сообща тащат круглую пуговицу, которая по сравнению с ними выглядит почти как автомобильное колесо. Судя по всему, процесс уже был хорошо организован: добычу насекомые не бросали и уверенно волокли прочь.
Ants gonna leave that flannel on cinder blocks pic.twitter.com/zrM9wNZ5gm
— more_meat_loaf (@more_meat_loaf) August 17, 2026
Ролик быстро разошёлся по соцсетям, а зрители начали соревноваться в объяснениях происходящего.
Один из комментариев оказался особенно удачным: «Эти муравьи оставят фланелевую рубашку на кирпичах».
Шутка понятна автомобилистам. Именно так выглядит машина после встречи с особенно деятельными ворами: автомобиль остаётся стоять на кирпичах, а колёса исчезают.
Но зачем муравьям понадобились пуговицы, пока точно неизвестно.
Пользователи предположили, что насекомых мог привлечь материал, из которого они изготовлены, или оставшиеся на поверхности вещества. Есть и более простая версия: муравьи иногда переносят самые неожиданные предметы, если те чем-то заинтересовали колонию.
Учёные действительно знают, что некоторые виды способны использовать посторонние предметы и даже переносить их в качестве своеобразных инструментов. Кроме того, химические вещества на поверхности объекта могут заставить муравья воспринимать его как нечто, что следует забрать.
Однако какое именно объяснение подходит к этому видео, неизвестно. Вид муравьёв не установлен, состав пуговиц тоже никто не анализировал.
Поэтому хозяину рубашки остаётся радоваться одному: насекомые пока добрались только до фурнитуры.
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