Посещая участки латвийско-белорусской границы, Ринкевич говорил с экипажами Государственной полиции, пограничниками и военнослужащими Национальных вооруженных сил. По его оценке, на границе наблюдается активность и координация задействованных служб.

Ринкевич поблагодарил Государственную пограничную охрану, Государственную полицию, Национальные вооруженные силы и земессаргов за работу на восточной границе. Он подчеркнул, что давление нелегальной миграции продолжается. По мнению президента, проведение широких операций может помочь максимально его снизить, однако наряду с решениями по пограничной инфраструктуре следует также оценивать возможности укрепления Государственной пограничной охраны и усиления ее повседневной работы.