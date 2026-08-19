Ринкевич проинформировал премьера о посещении восточной границы Латвии, которое состоялось в понедельник. Стороны также обсудили ход операции «Vilkatis». Президент отметил, что данные о ситуации на границе меняются — в отдельные дни давление возрастает, а в другие — уменьшается.
Посещая участки латвийско-белорусской границы, Ринкевич говорил с экипажами Государственной полиции, пограничниками и военнослужащими Национальных вооруженных сил. По его оценке, на границе наблюдается активность и координация задействованных служб.
Ринкевич поблагодарил Государственную пограничную охрану, Государственную полицию, Национальные вооруженные силы и земессаргов за работу на восточной границе. Он подчеркнул, что давление нелегальной миграции продолжается. По мнению президента, проведение широких операций может помочь максимально его снизить, однако наряду с решениями по пограничной инфраструктуре следует также оценивать возможности укрепления Государственной пограничной охраны и усиления ее повседневной работы.
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