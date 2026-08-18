Как сообщил начальник полиции самоуправления Кекавского края Марис Боминьш, сегодня утром в полицию обратился местный житель, который сообщил о нескольких мужчинах на обочине дороги, которые, по его словам, напали на автомобиль.

Оперативно отреагировав на полученную информацию, экипаж муниципальной полиции направился на место происшествия и, обследовав ближайшую территорию, обнаружил в канаве четырех прятавшихся там мужчин.

Незамедлительно были вызваны Государственная полиция и Государственная пограничная охрана, которой задержанные были переданы в соответствии с компетенцией.