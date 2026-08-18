В общей сложности в этом году предотвращены 9932 попытки незаконного пересечения границы.
Представитель Кекавской краевой думы Винета Витолиня сообщила, что после получения информации полиция самоуправления Кекавского края во вторник утром на Рижской объездной дороге между круговым перекрестком в Даугмале и Рижской ГЭС задержала и передала погранслужбе четырех мигрантов.
Незаконно проникшие в Латвию мигранты предположительно являются гражданами Камеруна.
Как сообщил начальник полиции самоуправления Кекавского края Марис Боминьш, сегодня утром в полицию обратился местный житель, который сообщил о нескольких мужчинах на обочине дороги, которые, по его словам, напали на автомобиль.
Оперативно отреагировав на полученную информацию, экипаж муниципальной полиции направился на место происшествия и, обследовав ближайшую территорию, обнаружил в канаве четырех прятавшихся там мужчин.
Незамедлительно были вызваны Государственная полиция и Государственная пограничная охрана, которой задержанные были переданы в соответствии с компетенцией.
Полиция самоуправления благодарит за предоставленную информацию и призывает жителей быть внимательными.
Как сообщалось, до конца этого года правительство продлило режим усиленной охраны на границе с Беларусью. Это связано с создаваемым Беларусью повышенным потоком нелегальных мигрантов. Режим усиленного контроля установлен в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе и в Каунатской волости Резекненского края.
В прошлом году ГПО предотвратила в общей сложности 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По гуманитарным соображениям в прошлом году в пересечении границы не было отказано 31 нелегальному мигранту. В 2024 году были пресечены 5388 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы и по гуманитарным соображениям приняты 26 человек.
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