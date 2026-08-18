В Латвийском совете по этике СМИ агентству ЛЕТА сообщили, что он дал свою оценку, рассмотрев жалобу на использование языка в заголовке публикации портала «TV3.lv» «Нелегальные иммигранты ломятся в Латвию — за выходные пресечены попытки 163 человек пересечь границу».
По мнению совета, фраза «ломятся» может восприниматься двояко — как мнение журналиста или как способ более ярко охарактеризовать непрекращающиеся попытки групп нарушителей границы проникнуть на территорию страны самыми разными методами.
В свою очередь, фраза «нелегальные мигранты», как отмечает совет, вошла в обиход в латвийских СМИ. Ее используют почти все СМИ, а также государственные должностные лица, поэтому само по себе ее использование нельзя считать нарушением этики.
Совет по этике указывает, что в настоящее время она характеризует целенаправленно поощряемые в рамках разжигаемой Россией и Беларусью гибридной войны попытки граждан стран Ближнего Востока нелегально проникнуть в Латвию через восточную границу. Кроме того, это происходит в то время, когда в стране растет и становится более заметной легальная иммиграция, которая долгие годы не была характерна для Латвии.
По мнению совета, в контексте миграции можно использовать и другие термины, например, «нарушители границы», однако у каждого такого термина свой оттенок. Совет по этике считает, что СМИ и общество имеют право выбирать формулировки, их нельзя заставлять использовать, и не всегда целесообразно призывать использовать утвержденные госучреждениями термины.
Однако, учитывая влияние использования языка на общество и обязанность СМИ отделять факты от мнений, совет призывает СМИ тщательно взвешивать используемые формулировки и принимать во внимание, что тема миграции в настоящее время активно используется для радикализации общества.
В качестве примера Совет по этике приводит то, что в конкретном случае фразы «нелегальные мигранты» и «ломятся» можно считать эмоционально насыщенным языком, у которого нет фактологического обоснования в самой статье. Они содержат отношение и могут быть использованы для формирования нетерпимости к иммигрантам любого рода.
В таких обстоятельствах более принципиальное соблюдение установленного в Кодексе этики разделения фактов и мнений помогло бы СМИ избежать этого и прийти к менее эмоциональным и спорным формулировкам, отмечает совет.
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