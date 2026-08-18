Совет по этике указывает, что в настоящее время она характеризует целенаправленно поощряемые в рамках разжигаемой Россией и Беларусью гибридной войны попытки граждан стран Ближнего Востока нелегально проникнуть в Латвию через восточную границу. Кроме того, это происходит в то время, когда в стране растет и становится более заметной легальная иммиграция, которая долгие годы не была характерна для Латвии.

По мнению совета, в контексте миграции можно использовать и другие термины, например, «нарушители границы», однако у каждого такого термина свой оттенок. Совет по этике считает, что СМИ и общество имеют право выбирать формулировки, их нельзя заставлять использовать, и не всегда целесообразно призывать использовать утвержденные госучреждениями термины.

Однако, учитывая влияние использования языка на общество и обязанность СМИ отделять факты от мнений, совет призывает СМИ тщательно взвешивать используемые формулировки и принимать во внимание, что тема миграции в настоящее время активно используется для радикализации общества.