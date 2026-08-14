По его словам, отношение к миграции в Европе уже меняется. В качестве примера Инкенс привёл Швецию, где миграционная политика стала жёстче, а также отметил, что и в других странах избиратели всё чаще поддерживают партии, выступающие против нелегальной иммиграции.
«Мы виноваты в той мере, в какой шли им навстречу, ничего не получая взамен. Мы — инклюзивное общество, но эти люди нам ничего взамен не дали. И не хотят», — заявил Инкенс.
Он считает, что мигранты должны уважать культуру страны, в которую приезжают. Отвечая на вопрос, можно ли сравнить нелегального иммигранта с оккупантом, Инкенс ответил утвердительно.
«Да! Возможно, это звучит жёстко, но в перспективе ста лет это подтвердилось бы, а нам такие доказательства не нужны. В тот момент, когда они пересекают границу, они нарушают закон. Сразу», — сказал он.
Инкенса также спросили, что должна делать латвийская погранохрана, если на границе с Белоруссией появятся не десятки или сотни, а тысячи нелегальных мигрантов.
«Придётся применять силу. Они и сейчас это делают — отталкивают, вытесняют обратно. Хорошо… Наверное, я не гуманист. Я бы сказал, что следует применять средства сдерживания — слезоточивый газ, водомёты и, возможно, что-то вроде резиновых пуль, а также электрошокеры дальнего действия», — заявил Инкенс.
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