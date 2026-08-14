«Да! Возможно, это звучит жёстко, но в перспективе ста лет это подтвердилось бы, а нам такие доказательства не нужны. В тот момент, когда они пересекают границу, они нарушают закон. Сразу», — сказал он.

Инкенса также спросили, что должна делать латвийская погранохрана, если на границе с Белоруссией появятся не десятки или сотни, а тысячи нелегальных мигрантов.

«Придётся применять силу. Они и сейчас это делают — отталкивают, вытесняют обратно. Хорошо… Наверное, я не гуманист. Я бы сказал, что следует применять средства сдерживания — слезоточивый газ, водомёты и, возможно, что-то вроде резиновых пуль, а также электрошокеры дальнего действия», — заявил Инкенс.