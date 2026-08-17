Административный районный суд отклонил иск компании, но «Itera Latvija» обжаловала это решение в Административном окружном суде, который рассмотрит дело в письменном процессе 15 сентября.

Владельцами «Itera Latvija» являются кипрская «Davonte Holding Limited» (66%) и датская «Inter Energia Holding» (34%). В качестве истинного бенефициара «Itera Latvija» на основании прав собственности через «Inter Energia Holding» указан Юрис Савицкис.

«Itera Latvija» принадлежит 16% акций газовой компании «Latvijas gāze». Публично неоднократно писалось, что фактически «Itera Latvija» контролирует глава «Роснефти» Игорь Сечин, который находится под санкциями.

