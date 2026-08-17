Каллас также назвала успехом 21 пакет санкций против РФ, введенный с начала полномасштабной войны против Украины. «Россия заплатила высокую цену за санкции ЕС, они уже обошлись российской военной машине более чем в один триллион евро», — сказала она.

«Систематический террор» РФ в отношении Украины

Глава европейской дипломатии также указала на «систематический террор», который осуществляет Россия в отношении соседней страны». Российская армия «не побеждает на поле боя и поэтому все чаще направляет свои ракеты против украинского гражданского населения и инфраструктуры», стремясь «сделать украинские города непригодными для жизни». В интервью Каллас также напомнила о данных Миссии ООН по правам человека, согласно которым июль стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения Украины с мая 2022 года.