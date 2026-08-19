Также в ее сумочке нашли пустую коробку от ювелирного изделия с сертификатом подлинности. На вопрос о местонахождении украшения женщина сначала сказала, что ее друзья купили браслет и попросили ее доставить в Россию только упаковку. Однако перед дополнительным досмотром она призналась, что сам браслет находится на большом пальце ее ноги.

Речь шла о браслете Messika Paris стоимостью около 1500 евро. Он относится к категории предметов роскоши, вывоз которых в Россию также запрещен санкциями. Женщине назначили штраф в размере 560 евро. Вместе с товарами она вернулась в Эстонию.