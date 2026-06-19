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Время ушло: в Латвии продолжает сокращаться число Янисов и Лиг

Редакция PRESS 19 июня, 2026 14:14

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

На следующей неделе именины будет отмечать 43 171 Янис, что на 922 обладателя этого имени меньше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции.

23 июня именины отметят 9525 Лиг, что на 54 меньше, чем в 2025 году.

Из родившихся в этом году в Латвии мальчиков 40 получили имя Янис, а Лигами названы шесть девочек.

Число Лиг в Латвии в этом столетии сохраняется сравнительно стабильным, а имя Янис родители стали давать детям значительно реже.

Как свидетельствуют данные архива агентства ЛЕТА, в 2025 году в Латвии было 44 093 Яниса и 9579 Лиг, в 2024 году - 44 994 Яниса и 10 314 Лиг, в 2022 году - 47 185 Янисов и 9820 Лиг, а в 2021 году - 48 311 Янисов и 9871 Лига.

В 2018 году в Латвии было 51 549 Янисов и 10 012 Лиг, в 2013 году - 57 235 Янисов и 10 501 Лига, в 2009 году - 61 758 Янисов и 10 806 Лиг, а в 2004 году в регистре жителей было зарегистрировано 67 244 Яниса и 10 672 Лиги.

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