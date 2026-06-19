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За мусор считают? Тут предлагают пойти поработать полицейским за 735 евро на руки — даже мы в шоке

Редакция PRESS 19 июня, 2026 10:36

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"893 евро до уплаты налогов, или 735 евро «на руки». Именно такой месячной зарплатой местная администрация Огре оценивает работу сотрудника муниципальной полиции в объявленной вакансии, - пишет читатель Pietiek.

Здесь можно было бы улыбнуться, если бы не стало грустно. Некоторые требования, указанные в объявлении о вакансии: водительские права категории B, предыдущий опыт работы будет считаться преимуществом, умение работать с компьютером на пользовательском уровне (MS Office, Excel, Word и др.) и офисной техникой, хорошая физическая подготовка и стрессоустойчивость, среднее образование, хорошие коммуникативные навыки, аккуратность и высокое чувство ответственности, отзывчивость, ответственность, дисциплинированность и честность.

То есть просто с улицы кого попало туда не возьмут, даже за такую смешную зарплату, если это вообще можно назвать зарплатой. Нужно учитывать, что работа ведётся также ночью и сопряжена с повышенным риском. Ведь в служебные обязанности входит профилактика, выявление и пресечение административных правонарушений, что, соответственно, подразумевает доставку пьяниц в место временного задержания или по месту жительства, задержание различных лиц с хулиганскими наклонностями, а также управление транспортным средством во время дежурства. Необходимо уметь ориентироваться в опасных ситуациях, применять специальные средства, знать правовую основу своих действий, ориентироваться в нормативных актах, быть в хорошей физической форме.

У меня есть вопрос к муниципалитету Огре и руководству муниципальной полиции. Если вы так низко оцениваете своих сотрудников, как они будут относиться к вам? Будут ли они лояльны? Может быть, руководство совета или муниципальной полиции само могло бы попробовать прожить на такую зарплату несколько месяцев?"

Комментарий Press.lv:

А может Огре просто настолько бедное самоуправление, что больше не может платить чисто физически? Помните, как говорил генерал Венделер в "Приключениях принца Флоризеля": "Я не могут оплатить эти счета физически! Физически!!!" Но давайте сравним эти 893 евро с тем, что начисляют себе руководящие работники Огрской думы...

Источник — официальный файл «Amatpersonu atalgojums 2025» Огрского самоуправления.

Как видите, самоуправление то далеко не бедное. Кому надо - находят из каких закромов щедро отсыпать. 

Характерно, что по экс-мэру Огре, видному борцу за национальную идею, исключительно национальнодумающему Эгилу Херманису данных на сайте почему то нет. Но вангуем, что и себя он не обидел. Идеи идеями, а денежки счёт любят. Большой такой, красивый счёт. 

 

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