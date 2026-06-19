Потом не обижайтесь: усилен контроль на дорогах

Евросоюзу необходимо возобновить переговоры с Владимиром Путиным, чтобы завершить войну в Украине, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер. «Войны заканчиваются не оружием, а успешной дипломатией. И чтобы дипломатия была успешной, нужны разговоры, нужны переговоры, и эти каналы должны быть открыты в первую очередь», — сказал Штокер в интервью Financial Times (FT). По его словам, после окончания боевых действий между США и Ираном у мирных переговоров по Украине появится новый «импульс», которым нужно воспользоваться.
Евросоюзу необходимо возобновить переговоры с Владимиром Путиным, чтобы завершить войну в Украине, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер. «Войны заканчиваются не оружием, а успешной дипломатией. И чтобы дипломатия была успешной, нужны разговоры, нужны переговоры, и эти каналы должны быть открыты в первую очередь», — сказал Штокер в интервью Financial Times (FT). По его словам, после окончания боевых действий между США и Ираном у мирных переговоров по Украине появится новый «импульс», которым нужно воспользоваться.