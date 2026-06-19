Потом не обижайтесь: усилен контроль на дорогах

Государственная полиция подчеркивает, что садиться за руль следует только в трезвом состоянии. Если во время торжеств планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее.

В прошлом году на Лиго и Янов день в ДТП пострадали 15 человек, один погиб.