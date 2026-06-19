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Ормузский пролив открывается: когда ждать обвала цен на нефть?

© BBC 19 июня, 2026 08:43

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США и Иран сняли блокаду Ормузского пролива и устранили единственную причину скачка цен на нефть, который поставил мировую экономику на грань кризиса, но позволил заработать двум крупнейшим экспортерам — России и Америке. Подписав меморандум в Версале, Дональд Трамп произнес: «Нефть — вниз» и ткнул пальцем в пол, как бы указывая ценам снижаться.

Послушаются ли Трампа мировые рынки, и ждать ли теперь обвала цен на нефть?

Из-за войны мир лишился около 13% поставок нефти, и в итоге цены взлетели с 60 до 100 долларов за баррель. Однако мрачные прогнозы скачка до 200 долларов не оправдались. Цены даже не достигли пиков, наблюдавшихся в предыдущий энергетический кризис, который спровоцировал Владимир Путин вторжением в Украину и газовой войной с ЕС.

Трамп обещал, что Ормузский пролив откроется уже в пятницу, и запертая в Персидском заливе нефть хлынет на мировой рынок. Уже в четверг в проблемных водах отмечалось оживление.

Однако эксперты предупреждают, что даже с возобновлением судоходства пройдут недели, а то и месяцы, прежде чем мировой нефтяной рынок энергоносителей вернется к норме после 110 дней «самых масштабных перебоев в истории», по определению Международного энергетического агентства (IEA).

Из-за закрытия пролива крупнейшие производители нефти в Персидском заливе были вынуждены сократить добычу почти на 45%, свидетельствуют данные IEA.

Чтобы восстановить добычу хотя бы на 80% от довоенного уровня, потребуется около 4 месяцев, а возврата к 100% придется подождать до весны, а то и лета следующего года, сказал глава одного из ближневосточных нефтяных гигантов — госкомпании ОАЭ ADNOC Султан Ахмед аль-Джабер, которого цитирует S&P Global.

Аналогичные оценки у шефа британской Shell. На восстановление равновесия на нефтяном рынке уйдет целый год, если не больше, сказал Ваэль Саван на конференции в начале июня.

Когда ждать довоенных цен

При самом удачном раскладе — пролив открыт, перемирие в силе — ситуация на мировом энергетическом рынке устаканится к зиме, а в следующем году в мире снова возникнет избыток нефти, приводит свои оценки IEA, созданное богатыми странами для борьбы с нефтяными шоками.

Только тогда цены снизятся, но — не обвалятся, поскольку странам-импортерам придется восполнять стратегические запасы, распроданные на этот раз. Иначе им нечем будет компенсировать следующий кризис — а судя по опыту последних лет, он не за горами.

Распродажа запасов как мера смягчения последствий войны изначально была рассчитана максимум на 4-5 месяцев. Прошло уже почти четыре. Резервы тают рекордными и все нарастающими темпами: согласно данным IEA, в мае они ежедневно сокращались на 4,6 млн баррелей.

Даже такие беспрецедентные интервенции не позволили заменить потерянные из-за войны поставки из Персидского залива через Ормуз.

Мир потребляет чуть больше 100 млн баррелей нефти в день. Саудовская Аравия до войны качала более 10 млн, столько же поставляли на троих Ирак, Кувейт и ОАЭ, а Иран продавал 3,5 млн. В мае из этих 24 млн баррелей на мировой рынок из Персидского залива попадало уже менее 14 млн, в основном по нефтепроводам в обход заблокированного пролива.

Предотвратить масштабный кризис позволила не только невиданная распродажа резервов. Были и другие причины: потребители принялись экономить, Китай и Япония резко сократили импорт за счет сжигания запасов, а США и Британия сняли санкции с российской нефти.

Британия смягчила нефтяные санкции против России вслед за США

Да и в целом в мире до войны развивался именно тот сценарий, который IEA теперь обещает 2027 году: нефти было больше, чем нужно, цены были низкими.

Однако вмешался Трамп. Как только США и Израиль начали бомбить Иран, цены подскочили сначала с 60 до 80 долларов, а когда стало ясно, что завершить войну за пару недель не получится, они взлетели выше 100 долларов.

С приближением дня подписания меморандума о продлении перемирия цены начали снижаться, и к четвергу фьючерсы на индикативный сорт Brent опустились на отметку 78 долларов. Это ниже, чем средние за 100 с лишним дней войны $100 за баррель, но все равно на 30% выше довоенной цены на нефть.

Почему цены на нефть не сразу вернутся к довоенным

Война не закончена, меморандум — лишь продление перемирия и начало переговоров о завершении войны, которая началась в разгар предыдущего раунда переговоров Ирана и США.

Для возвращения цен на довоенный уровень нужна уверенность в том, что на Ближнем Востоке воцарился прочный мир. Но даже этот фантастический сценарий не приведет к немедленному восстановлению нефтяного рынка. И вот почему.

В Персидском заливе заперты десятки супертанкеров, и они смогут покинуть его только когда Иран и США снимут блокаду Ормуза и гарантируют, что в проливе нет мин и никто не будет стрелять.

Но это полдела. Запертые танкеры были загружены нефтью еще в феврале. С тех пор страны Залива заполнили под завязку портовые хранилища, после чего вынуждены были сократить добычу на уже упомянутые 45%. Пока через Ормуз не придет армада порожних супертанкеров, чтобы все это вывезти, невозможно будет приступить к восстановлению добычи.

На возобновление танкерного сообщения уйдут недели. На восстановление добычи — месяцы. На восстановление разрушенного — годы.

Даже начальный этап выхода из самого масштабного нефтяного кризиса современности сопряжен с риском возобновления конфликта, если США попытаются ограничить амбиции Ирана играть ключевую роль в регулировании движения танкеров через Ормуз, предупреждает Ноам Райдан из Вашингтонского института, давно отслеживающая судоходство в этом регионе.

«Для безопасного вывода запертых в Заливе судов потребуется согласованная схема управления движением в проливе. Вопрос в том, кто будет вовлечен в нее, — пишет она. — Иран создал ситуацию, при которой эффективность любого режима судоходства без его участия будет подорвана».

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