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«Правильно делает, что беспокоится». Домбрава обещает ускорить депортации и проверить гранты НПО

Редакция PRESS 18 июня, 2026 14:21

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LETA

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что намерен добиваться более быстрой высылки нелегальных мигрантов, усиления охраны границ и пересмотра государственного и европейского финансирования организаций, которые, по его мнению, действуют вопреки интересам безопасности страны.

В публикации в Facebook министр написал, что одна из организаций, поддерживающих мигрантов, выразила обеспокоенность его позицией по ускоренной депортации нелегально находящихся в стране иностранцев. «Правильно делает, что беспокоится. Будет не только ускорена высылка и усилена охрана границ, но я также обращу внимание на то, чтобы государственные и европейские деньги не попадали организациям, работающим против безопасности нашего государства», — заявил Домбрава.

Министр не назвал конкретную организацию. Однако это, вероятнее всего благотворительная организация «Хочу помочь беженцам» (Gribu palīdzēt bēgļiem), которая пару дней назад заявила агентству LETA, что высказывания министра внутренних дел Яниса Домбравы о том, что его «не интересуют всевозможные европейские нормы», свидетельствуют о непонимании норм права Европейского союза и других обязательств, которые Латвия должна соблюдать как государство-член ЕС.

В организации считают, что подобные заявления создают впечатление, будто нормы ЕС и права человека являются чем-то второстепенным или допускают нарушение, что может нанести ущерб репутации Латвии как правового государства. При этом в объединении полагают, что эти высказывания следует рассматривать как часть предвыборной кампании, поскольку обществу предлагаются решения, которые юридически невозможно реализовать.

Заявление министра прозвучало на фоне ужесточения риторики властей в миграционной сфере. Ранее Домбрава критиковал работу ответственных ведомств, заявляя о необходимости более жёстко пресекать злоупотребления системой предоставления убежища и ускорять выдворение лиц, которым отказано в международной защите.

Тема миграции остаётся одной из ключевых для латвийских властей после миграционного давления на границе с Белоруссией. По данным Государственной пограничной охраны, с начала 2026 года предотвращены тысячи попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

При этом правозащитные и гуманитарные организации традиционно выступают за соблюдение международных обязательств Латвии в отношении просителей убежища и беженцев, что нередко становится предметом политических споров.

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