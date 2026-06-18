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Корзина на Лиго за 20, 30 и 40 евро – как уложиться в бюджет?

Новости партнеров Редакция PRESS 18 июня, 2026 14:35

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LETA

Не важно, будет ли идти дождь на Лиго или нас ждет жара – главное, чтобы праздничный стол был разнообразным, одежда правильная и друзья собрались возле традиционного костра!

В эти дни в Maxima Latvija действует специальная акция к Лиго, которая позволяет сэкономить, а значит купить больше. Так, свиная вырезка стоит  2.59 евро (скидка 51%), – это то, что надо для вкусного шашлыка!

Куриный шашлык Cāļa šašliks armēņu gaumē WELL DONE, 700 г – 3.99 евро. А фасованный сыр (как без него?) Līgo LATGALES PIENS Svētku (24%) – 8.99 евро за 1 кг.

Кетчупы и соусы Spilva – bvt.n crblre 40%. Много традиционных праздничных сыров и овощей -- изучите газету предприятия или зайдите на страницу www.maxima.lv/ligo, где найдете много необходимого к Яновой ночи по особым ценам.

Но мы задались идеей собрать корзинку на семью (5–6 человек) к праздникам примерно за 20, 30 и 40 евро: делимся редакционным опытом.

Кто–то к Лиго готовит зонт побольше (какой праздник без дождя?), а кто-то хочет собрать собрать достойную продуктовую корзинку, положив в нее все необходимое для самой веселой ночи в году. И при этом – многим хочется сэкономить, не потеряв ни в качестве, ни и ассортименте.

Один из вариантов – отправиться в Maxima Latvija и обратить внимание на продукты из предложения Zila cena — zema cena, что всегда позволяет экономить, когда бы вы ни пришли в магазины этой сети.

На 12 июня  в магазинах Maxima на 12 июня 2026 года собраны две корзинки:

— экономная версия продуктовой корзинки к Лиго (10 товаров) — 22,71 евро;
— премиум–набор продуктовой корзинки к Лиго (10 товаров) — 43,60 евро.
А третья корзинка — примерно на 30 евро — легко собирается из микса двух первых. Но у каждого участника нашего эксперимента оказались свои предпочтения. Как, наверное, будут и у вас.

Что оказалось в первой корзинке

1. Огурцы свежие (Латвия), 1 шт. — 0,69 евро.
2. Томаты свежие, 1 кг — 1,39 евро.
3. Баранки с луком Sausbaranciņas ar sīpolu RANELE, 200 г — 0,99 евро.
4. Томатный соус Klasiskā tomātu mērce EXTRA LINE, 500 г — 1,34 евро.
5. Маринованные огурчики Marinēti gurķi WELL DONE, 860 г — 1,89 евро (Zila сena •).
6. Свиной шашлык Cūkgaļas šašliks franču gaumē RGK, 1 кг — 5,99 евро (Zila сena •).
7. Куриный шашлык Cāļa šašliks jogurta marinādē WELL DONE, 700 г — 3,99 евро.
8. Свиные  сосиски Cepamdesas Mednieku ar sieru WELL DONE karsti kūpinātas, 260 г — 1,75 евро (Zila сena •).
9. Соус Ķiploku mērce WELL DONE, 480 г — 2,69 евро (Zila сena •).
10. Квас Mājas kvasa dzēriens, 3 литра — 1,99 евро.

Итого: 22,71 евро.

Что вместила вторая корзинка

1. Огурцы свежие Gurķi Mini Stars (Латвия), 300 г — 2,29 евро.
2. Томаты свежие Tomāti mini plūmes (Марокко), 1 кг — 3,98 евро.
3. Сухарики Grauzdiņi LATVIJAS MAIZNIEKS, 300 г — 3,29 евро.
4. Соус Uzkodu mērce SPILVA, 400 г — 4,79 евро.
5. Томатный соус Tomātu mērce SPILVA, 640 г — 1,99 евро (Zila сena •).
6. Маринованные огурчики Marinēti gurķīši 3–6 см SPILVA, 670 г — 3,99 евро.
7. Ребрышки Ribiņas melleņu marinādē RM, 900 г — 8,99 евро (Zila сena •).
8. Шашлык Cūkgaļas šašliks Tradicionālais KGS, 1,8 кг — 8,99 евро (Zila сena •).
9. Сосиски Cepamdesas Mednieku ar sieru ĀDAŽI, 400 г — 3,49 евро.
10. Квас Kvass ULMAŅLAIKU, 2 литра — 1,79 евро (Zila сena •).

Итого: 43,60 евро.

Как видите, стабильно низкие «синие цены» помогли нам собрать как экономичную корзинку, так и премиальную. А если пользоваться предложением к Лиго, которые вступили в силу на этой неделе, то и вовсе можно сэкономить.

Как всегда в магазинах Maxima Latvija — достойный выбор продуктов и товаров к любимому летнему празднику. Составьте свой список необходимого, не торопитесь и получайте удовольствие от выбора шашлыков, сыров, овощей и колбасок.

Совет: следите за акциями и «синими ценами» инициативы Zila cena — zema cena: более 5 000 товаров магазин предлагает по стабильно выгодным ценам. Подробнее: www.maxima.lv/zila-cena-zema-cena.

Не пропустите!  По мере приближения Янова дня в Maxima Latvija — новые акции и ещё больше выгодных покупок.

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