Учёные дали людям 60+ обычные “хорошие бактерии” — и заметили неожиданный эффект

Небольшое клиническое исследование показало: ежедневный приём пробиотиков может немного облегчать симптомы депрессии и тревожности у людей старше 60 лет, если принимать их вместе с обычным лечением.

Речь не о волшебной баночке, которая заменяет врача и лекарства. Все участники исследования уже получали стандартную терапию антидепрессантами. А пробиотик проверяли как дополнительную поддержку.

В исследовании участвовали 58 человек в возрасте от 60 лет с умеренной депрессией. Одной группе 12 недель давали пробиотик, другой — плацебо, то есть пустышку, которая выглядела как настоящее средство. После этого за участниками продолжали наблюдать ещё 12 недель.

Улучшения были в обеих группах. Но у тех, кто получал пробиотик, симптомы депрессии и тревожности снизились немного сильнее.

Учёные связывают это с так называемой связью кишечника и мозга. В пищеварительной системе живут триллионы микробов, и всё больше исследований показывает, что они могут влиять не только на живот, но и на настроение, поведение и работу нервной системы.

Исследователи проверяли не только психологические тесты. Они смотрели и на биологические показатели, включая белок BDNF, который связан с состоянием нервных клеток, а также изучали состав кишечных бактерий.

Результат выглядит обнадёживающе, но осторожно. Исследование было маленьким, поэтому теперь нужны более крупные испытания. Учёным ещё предстоит понять, кому именно пробиотики могут помочь, насколько сильным будет эффект и сохранится ли он у разных групп людей.

Но сама идея звучит почти невероятно: иногда поддержка психики может начинаться не только с головы, но и с того, что происходит глубоко в кишечнике.