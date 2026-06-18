Уточните: судопроизводство по делу Росликова о доступе к системам Рижской думы — прекращено

Суд указал, что судопроизводство прекращено, поскольку права и обязанности депутата Росликова аннулированы, поэтому в этом деле теперь допустим только иск о признании противоправными действий Рижской думы, отказавшей Росликову в правах авторизации для удаленной работы.

В этой части решение может быть обжаловано в Административном окружном суде в течение 14 дней со дня его принятия путем подачи частной жалобы.

Одновременно Росликову предложено до 17 июля уточнить предмет заявления, указав, необходимо ли его рассмотрение для требования возмещения ущерба или для предотвращения повторения подобных случаев, а также является ли судопроизводство по-прежнему актуальным.

Как сообщалось, 21 мая большинство депутатов Рижской думы приняло решение аннулировать депутатские полномочия Росликова. Такое решение было принято, поскольку Росликов в течение трех месяцев не участвовал более чем в половине заседаний думы. За аннулирование полномочий депутата проголосовал 41 депутат, против были пятеро.

Росликов сбежал в Белоруссию и пытался работать в думе из этой страны, однако такой возможности ему предоставлено не было.

Учитывая, что Беларусь признана страной-агрессором и Латвия прекратила любое международное и экономическое сотрудничество, удаленное подключение к ИТ-системам столицы из этой страны недопустимо по соображениям безопасности, пояснили в думе.