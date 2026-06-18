Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Июня Завтра: Alberts, Madis
Доступность

Уточните: судопроизводство по делу Росликова о доступе к системам Рижской думы — прекращено

Редакция PRESS 18 июня, 2026 14:39

Важно 0 комментариев

Административный районный суд прекратил судопроизводство о временном регулировании по делу, начатому бывшим депутатом Рижской думы Алексеем Росликовым ("Стабильности!") против Рижской думы, в котором он требовал обеспечить права авторизации для рабочих информационных систем и электронной почты.

Суд указал, что судопроизводство прекращено, поскольку права и обязанности депутата Росликова аннулированы, поэтому в этом деле теперь допустим только иск о признании противоправными действий Рижской думы, отказавшей Росликову в правах авторизации для удаленной работы.

В этой части решение может быть обжаловано в Административном окружном суде в течение 14 дней со дня его принятия путем подачи частной жалобы.

Одновременно Росликову предложено до 17 июля уточнить предмет заявления, указав, необходимо ли его рассмотрение для требования возмещения ущерба или для предотвращения повторения подобных случаев, а также является ли судопроизводство по-прежнему актуальным.

Как сообщалось, 21 мая большинство депутатов Рижской думы приняло решение аннулировать депутатские полномочия Росликова. Такое решение было принято, поскольку Росликов в течение трех месяцев не участвовал более чем в половине заседаний думы. За аннулирование полномочий депутата проголосовал 41 депутат, против были пятеро.

Росликов сбежал в Белоруссию и пытался работать в думе из этой страны, однако такой возможности ему предоставлено не было.

Учитывая, что Беларусь признана страной-агрессором и Латвия прекратила любое международное и экономическое сотрудничество, удаленное подключение к ИТ-системам столицы из этой страны недопустимо по соображениям безопасности, пояснили в думе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Это просто борьба за выживание: латыш Титавс объяснил, почему не доверяет русским
Важно

Это просто борьба за выживание: латыш Титавс объяснил, почему не доверяет русским (3)

КС принял знаменательное решение по пенсиям: что это меняет?
Важно

КС принял знаменательное решение по пенсиям: что это меняет?

Мотоциклист обнаружен в кювете без признаков жизни: смертельное ДТП
Важно

Мотоциклист обнаружен в кювете без признаков жизни: смертельное ДТП

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Такие правила: в деле об оплате VIP-зала аэропорта для Силини состава преступления не нашли

Важно 14:42

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура не констатировала незаконного использования финансовых средств госбюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Генеральная прокуратура не констатировала незаконного использования финансовых средств госбюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Читать

Корзина на Лиго за 20, 30 и 40 евро – как уложиться в бюджет?

Новости партнеров 14:35

Новости партнеров 0 комментариев

Не важно, будет ли идти дождь на Лиго или нас ждет жара – главное, чтобы праздничный стол был разнообразным, одежда правильная и друзья собрались возле традиционного костра!

Не важно, будет ли идти дождь на Лиго или нас ждет жара – главное, чтобы праздничный стол был разнообразным, одежда правильная и друзья собрались возле традиционного костра!

Читать

Сразу четыре детеныша: в Латвии активно размножаются медведи. ВИДЕО

Всюду жизнь 14:33

Всюду жизнь 0 комментариев

16 июня главный лесничий Латвийского государственного лесничества Рудольфс Рубезис проводил обход молодых насаждений в Лимбажском лесничестве и заснял н видео необычную картину - медведицу с выводком медвежат.

16 июня главный лесничий Латвийского государственного лесничества Рудольфс Рубезис проводил обход молодых насаждений в Лимбажском лесничестве и заснял н видео необычную картину - медведицу с выводком медвежат.

Читать

И снова человек попал под поезд: на этот раз в Марупе

ЧП и криминал 14:26

ЧП и криминал 0 комментариев

В четверг утром в Марупе произошла трагическая авария. Пассажирский поезд сбил человека, который погиб на месте, сообщает портал "tv3.lv" со ссылкой на Государственную полицию.

В четверг утром в Марупе произошла трагическая авария. Пассажирский поезд сбил человека, который погиб на месте, сообщает портал "tv3.lv" со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

«Правильно делает, что беспокоится». Домбрава обещает ускорить депортации и проверить гранты НПО

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что намерен добиваться более быстрой высылки нелегальных мигрантов, усиления охраны границ и пересмотра государственного и европейского финансирования организаций, которые, по его мнению, действуют вопреки интересам безопасности страны.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что намерен добиваться более быстрой высылки нелегальных мигрантов, усиления охраны границ и пересмотра государственного и европейского финансирования организаций, которые, по его мнению, действуют вопреки интересам безопасности страны.

Читать

Новинка: магазины во всём ЕС смогут выдавать наличные так же, как и банкоматы

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

В Европейском Союзе готовится масштабная реформа правил платежей. Новые правила — Регламент о платежных услугах (PSR) и Третья директива о платежных услугах (PSD3) — повлияют на повседневную жизнь миллионов граждан ЕС. Сообщается, что они сделают покупки и переводы более безопасными, а доступ к наличным деньгам — проще и удобнее, пишет nra.lv со ссылкой на mixnews .

В Европейском Союзе готовится масштабная реформа правил платежей. Новые правила — Регламент о платежных услугах (PSR) и Третья директива о платежных услугах (PSD3) — повлияют на повседневную жизнь миллионов граждан ЕС. Сообщается, что они сделают покупки и переводы более безопасными, а доступ к наличным деньгам — проще и удобнее, пишет nra.lv со ссылкой на mixnews .

Читать