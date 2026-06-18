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«Гуляем — отсыпаемся!» В каждом пятом тяжелом ДТП виной алкоголь

Редакция PRESS 18 июня, 2026 13:38

Новости Латвии 0 комментариев

В каждом пятом тяжелом дорожно-транспортном происшествии (ДТП) одним из факторов является алкогольное опьянение, свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).

Сегодня состоялось открытие кампании против вождения в нетрезвом виде "Гуляем - отсыпаемся!", на котором председатель правления ДБДД Айварс Аксенокс сообщил, что было проанализировано 464 тяжелых ДТП и установлено, что в 98 случаях, или 21,1%, одним из факторов было алкогольное опьянение. В этих ДТП в состоянии опьянения находились в общей сложности 61 водитель транспортных средств, 34 пешехода, восемь велосипедистов и шесть водителей мопедов.

Он отметил, что в этом году в результате ДТП погибли 34 человека, из которых девять находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе пять водителей, три пешехода и один водитель мопеда.

Эксперт по безопасности дорожного движения ДБДД Оскарс Ирбитис добавил, что последствия ДТП, в которых одним из факторов является алкогольное опьянение, намного трагичнее других.

"В состоянии алкогольного опьянения люди становятся смелее, поэтому такие ДТП часто сопровождаются значительным превышением скорости и неиспользованием ремней безопасности", - отметил эксперт.

Он указал, что вождение в нетрезвом виде является вторым по значимости фактором риска тяжелых ДТП после несоответствующей скорости движения.

Начальник управления реагирования Государственной полиции Юрис Янчевскис добавил, что для масштабов Латвии количество случаев вождения в нетрезвом виде слишком велико. Статистика полиции свидетельствует, что в 2025 году было начато в общей сложности 2727 процессов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 1960 уголовных процессов за вождение в опьянении свыше 1,5 промилле и 767 административных процессов за вождение в опьянении до 1,5 промилле.

За пять месяцев этого года было выявлено 1057 нетрезвых водителей, в 750 случаях были начаты уголовные процессы, а в 307 случаях - административные.

Янчевскис отметил, что в 2025 году также было задержано 1196 водителей двухколесных транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, за пять месяцев этого года - 336. В 2025 году было выявлено 166 водителей электросамокатов в состоянии алкогольного опьянения, за пять месяцев этого года - 57. В свою очередь водители мопедов в 2025 году были пойманы в нетрезвом виде в 28 случаях, а за пять месяцев этого года - в девяти случаях.

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