Латвия добивается фиксированных обязательств НАТО по поддержке Украины: предлагает платить 0,25% от ВВП

В документе подчеркивается, что политическое единство и коллективная оборона НАТО являются краеугольным камнем безопасности Латвии.

Парламент обращает внимание на то, что восточные приграничные регионы НАТО ежедневно сталкиваются с беспрецедентной реальностью, создаваемой непрекращающимися гибридными атаками России - инструментализацией миграции, нарушениями воздушного пространства, инцидентами с дронами, радиоэлектронной борьбой, дезинформацией, кибератаками и угрозами критической инфраструктуре, которые напрямую влияют на безопасность, повседневную жизнь и экономическую ситуацию жителей приграничных регионов.

Также Сейм подчеркивает, что безопасность восточной границы альянса является неотъемлемой частью безопасности всех союзников, поэтому необходимо их более активное участие в укреплении общей безопасности, в том числе поддержка техническими возможностями миссии НАТО "Восточный страж".

Как указывает Сейм, Россия как страна-агрессор по-прежнему является главной долгосрочной угрозой для НАТО и евроатлантической безопасности, поэтому решения альянса должны быть последовательно направлены на эффективное сдерживание военных и гибридных угроз со стороны России, а также на усиление присутствия союзников на восточном фланге НАТО и в регионе Балтийского моря.

Сейм отмечает, что на саммите в Анкаре союзники должны продемонстрировать конкретный, измеримый прогресс в увеличении оборонных расходов и инвестиций в военный потенциал. Латвия уже в этом году выделяет на оборону 4,9% от ВВП, а с 2027 года на эти цели будет выделяться 5%. Сейм призывает и другие страны НАТО достичь этого показателя как можно скорее.

Сейм призывает с большей решимостью реагировать на провокационные действия России и подчеркивает, что альянс должен обеспечить своевременную и единую реакцию на гибридные атаки, уделяя внимание эффективной координации финансовых, технологических и других невоенных контрмер.

Наряду с этим парламент призывает союзников существенно увеличить инвестиции в современные и инновационные оборонные возможности, широко используя боевой опыт Украины и создавая соответствующую современным требованиям интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, включая эффективные системы борьбы с дронами.

Сейм призывает принять на саммите в Анкаре такие решения, которые укрепят дееспособность альянса, потенциал военной промышленности, устойчивость цепочек поставок и будут способствовать быстрому внедрению технологических инноваций.

В заключении латвийские парламентарии подчеркнули, что единый, сильный и боеспособный альянс является главным инструментом сдерживания и основой безопасности всего евроатлантического пространства.

Саммит НАТО в Анкаре состоится 7 и 8 июля.