Между тем народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что обыски проходят у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой. Позже он написал, что в расследовании также фигурирует экс-депутат Верховной рады Максим Микитась. Оно «связано с «Сенс Банком» и внесением залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко», подозреваемого в коррупции, утверждает Гончаренко.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в деловых и политических кругах пишет, что помимо Ирины Мудрой, следственные действия проходят у народного депутата Вадима Столара, избранного в Раду от ныне запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По данным собеседников УП, Столар сейчас находится за пределами Украины.