По данным этих ведомств, организация действовала под руководством нынешнего и бывшего депутатов Верховной рады и при участии высокопоставленных сотрудников Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Остальные детали антикоррупционные органы обещали обнародовать позже, никаких имен предполагаемых подозреваемых в коррупции правоохранители не называют.
Между тем народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что обыски проходят у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой. Позже он написал, что в расследовании также фигурирует экс-депутат Верховной рады Максим Микитась. Оно «связано с «Сенс Банком» и внесением залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко», подозреваемого в коррупции, утверждает Гончаренко.
Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в деловых и политических кругах пишет, что помимо Ирины Мудрой, следственные действия проходят у народного депутата Вадима Столара, избранного в Раду от ныне запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По данным собеседников УП, Столар сейчас находится за пределами Украины.
В свою очередь издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах подтверждает, что расследование касается Мудрой и Столара. Обыски, как сообщается, также проходят у бывшего депутата и застройщика Максима Микитася. Кроме того, в деле фигурируют чиновники министерства юстиции и представители национализированного «Сенс Банка» (ранее — «Альфа банк Украина»), отмечает издание.
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