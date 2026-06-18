Директора Рижского цифрового агентства хотят снять: созвано внеочередное заседание Рижской думы

Это единственный вопрос в повестке дня заседания думы.

Тем временем сам Гулбис уже подал заявление об уходе.

Против директора агентства возбуждено дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля. Представители оппозиции еще на предыдущем заседании думы призывали самоуправление освободить Гулбиса от должности и обратиться в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Гулбис сообщил агентству ЛЕТА, что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил штраф в размере 170 евро.

Он сообщил, что написал заявление об уходе, так как не желает продолжать работу в подобных условиях, поскольку оценка его работы и работы агентства неадекватна. Возглавив агентство, он планировал многое изменить, но сейчас, по его мнению, его оценивают нечестно и необъективно.