Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Июня Завтра: Alberts, Madis
Доступность

Директора Рижского цифрового агентства хотят снять: созвано внеочередное заседание Рижской думы

Редакция PRESS 18 июня, 2026 13:22

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В пятницу в 8:00 созвано внеочередное заседание Рижской думы, на котором будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса.

Это единственный вопрос в повестке дня заседания думы.

Тем временем сам Гулбис уже подал заявление об уходе.

Против директора агентства возбуждено дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля. Представители оппозиции еще на предыдущем заседании думы призывали самоуправление освободить Гулбиса от должности и обратиться в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Гулбис сообщил агентству ЛЕТА, что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил штраф в размере 170 евро.

Он сообщил, что написал заявление об уходе, так как не желает продолжать работу в подобных условиях, поскольку оценка его работы и работы агентства неадекватна. Возглавив агентство, он планировал многое изменить, но сейчас, по его мнению, его оценивают нечестно и необъективно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Такая ситуация может привести к утрате латвийского гражданства: Юдин о рисках
Важно

Такая ситуация может привести к утрате латвийского гражданства: Юдин о рисках (1)

КС принял знаменательное решение по пенсиям: что это меняет?
Важно

КС принял знаменательное решение по пенсиям: что это меняет?

Мотоциклист обнаружен в кювете без признаков жизни: смертельное ДТП
Важно

Мотоциклист обнаружен в кювете без признаков жизни: смертельное ДТП

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Такие правила: в деле об оплате VIP-зала аэропорта для Силини состава преступления не нашли

Важно 14:42

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура не констатировала незаконного использования финансовых средств госбюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Генеральная прокуратура не констатировала незаконного использования финансовых средств госбюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Уточните: судопроизводство по делу Росликова о доступе к системам Рижской думы — прекращено

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

Административный районный суд прекратил судопроизводство о временном регулировании по делу, начатому бывшим депутатом Рижской думы Алексеем Росликовым ("Стабильности!") против Рижской думы, в котором он требовал обеспечить права авторизации для рабочих информационных систем и электронной почты.

Административный районный суд прекратил судопроизводство о временном регулировании по делу, начатому бывшим депутатом Рижской думы Алексеем Росликовым ("Стабильности!") против Рижской думы, в котором он требовал обеспечить права авторизации для рабочих информационных систем и электронной почты.

Читать

Корзина на Лиго за 20, 30 и 40 евро – как уложиться в бюджет?

Новости партнеров 14:35

Новости партнеров 0 комментариев

Не важно, будет ли идти дождь на Лиго или нас ждет жара – главное, чтобы праздничный стол был разнообразным, одежда правильная и друзья собрались возле традиционного костра!

Не важно, будет ли идти дождь на Лиго или нас ждет жара – главное, чтобы праздничный стол был разнообразным, одежда правильная и друзья собрались возле традиционного костра!

Читать

Сразу четыре детеныша: в Латвии активно размножаются медведи. ВИДЕО

Всюду жизнь 14:33

Всюду жизнь 0 комментариев

16 июня главный лесничий Латвийского государственного лесничества Рудольфс Рубезис проводил обход молодых насаждений в Лимбажском лесничестве и заснял н видео необычную картину - медведицу с выводком медвежат.

16 июня главный лесничий Латвийского государственного лесничества Рудольфс Рубезис проводил обход молодых насаждений в Лимбажском лесничестве и заснял н видео необычную картину - медведицу с выводком медвежат.

Читать

И снова человек попал под поезд: на этот раз в Марупе

ЧП и криминал 14:26

ЧП и криминал 0 комментариев

В четверг утром в Марупе произошла трагическая авария. Пассажирский поезд сбил человека, который погиб на месте, сообщает портал "tv3.lv" со ссылкой на Государственную полицию.

В четверг утром в Марупе произошла трагическая авария. Пассажирский поезд сбил человека, который погиб на месте, сообщает портал "tv3.lv" со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

«Правильно делает, что беспокоится». Домбрава обещает ускорить депортации и проверить гранты НПО

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что намерен добиваться более быстрой высылки нелегальных мигрантов, усиления охраны границ и пересмотра государственного и европейского финансирования организаций, которые, по его мнению, действуют вопреки интересам безопасности страны.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что намерен добиваться более быстрой высылки нелегальных мигрантов, усиления охраны границ и пересмотра государственного и европейского финансирования организаций, которые, по его мнению, действуют вопреки интересам безопасности страны.

Читать

Новинка: магазины во всём ЕС смогут выдавать наличные так же, как и банкоматы

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

В Европейском Союзе готовится масштабная реформа правил платежей. Новые правила — Регламент о платежных услугах (PSR) и Третья директива о платежных услугах (PSD3) — повлияют на повседневную жизнь миллионов граждан ЕС. Сообщается, что они сделают покупки и переводы более безопасными, а доступ к наличным деньгам — проще и удобнее, пишет nra.lv со ссылкой на mixnews .

В Европейском Союзе готовится масштабная реформа правил платежей. Новые правила — Регламент о платежных услугах (PSR) и Третья директива о платежных услугах (PSD3) — повлияют на повседневную жизнь миллионов граждан ЕС. Сообщается, что они сделают покупки и переводы более безопасными, а доступ к наличным деньгам — проще и удобнее, пишет nra.lv со ссылкой на mixnews .

Читать