Суд отменил постановление, в котором Гражявичюса признали виновным в разжигании розни по национальному, расовому, этническому признаку, в соответствии с которым он должен был заплатить штраф в размере 3000 евро и возместить нанесенный пострадавшим материальный и моральный ущерб, а также оплатить расходы на суд.

Коллегия судей отметила, что сказанное может рассматриваться как нарушение закона, но не является унижением группы людей, поэтому уголовному преследованию не подлежит.

Постановление ВСЛ обжалованию не подлежит. Прежде два суда вынесли разные приговоры по этому делу: суд первой инстанции оправдал Гражявичюса, а Вильнюсский окружной суд - осудил.

Гражявичюс ранее говорил, что это дело стоило ему немало денег и эмоций. Он сказал, что из-за судимости не мог участвовать в деятельности Союза стрелков.

„Мне самому стыдно за то, что я сделал. Я высказал свое мнение. Они меня снимали, не я, они вырезали фрагменты видео. Через пару дней ими делилась «пятая колонна», все страницы Целофанаса“, – заметил Гражявичюс. „Я серьезно пострадал, сколько угроз было... и да, она пьяная была в кафе. Это был внутренний конфликт, не нападение. Я не мог участвовать в деятельности Союза стрелков“, – жаловался он.

Прокурор и признанные пострадавшими женщины оценивали происшествие иначе.

Прокурор считает, что Гражявичюс осознавал свои действия. Женщины (мать и дочь) уверяли, что они - лояльные Литве и на них напали только за то, что они говорили по-русски. В суде они говорили по-литовски. По словам одной из женщин, Гражявичюс толкнул стул и сказал, что мусор из России здесь не нужен.

„Он стал выгонять нас из кафе. Он говорил уверенно, ждал поддержки от окружающих“, – рассказала она. „Мы никак не связаны с агрессией в Украине – с первых дней войны мы собирали помощь украинским детям. Он распространял ложную информацию, будто мы поддерживаем российскую агрессию, он знал, что это не так“, – сказала молодая женщина. „Я хочу работать на благо Родины, я здесь выросла, горжусь своей Родиной и не хочу, чтобы меня называли ватой. Я не мусор из России, я родилась в Литве, я люблю свои страну, хочу здесь жить и работать, я здесь живу и хочу знать, что литовские законы на моей стороне“, – продолжила она.

Вильнюсский участковый суд оправдал мужчину, а Вильнюсский окружной суд признал Гражявичюса виновным за разжигание розни по национальному признаку (2 ч. 170 ст. УК ЛР). Ему назначен штраф в размере 3000 евро. Кроме того, он должен возместить пострадавшей материальный и моральный ущерб - 4752 евро.