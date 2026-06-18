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КС принял знаменательное решение по пенсиям: что это меняет?

© LETA 18 июня, 2026 10:11

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Конституционный суд (КС) признал соответствующей Конституции норму переходных правил закона о государственных фондируемых пенсиях, в соответствии с которой на четыре года ставка обязательных взносов на второй пенсионный уровень снижена с 6% до 5%, а один процентный пункт перенаправлен на первый пенсионный уровень, сообщили агентству ЛЕТА в КС.

Суд указал, что упомянутая норма направлена как на защиту прав личности, так и на обеспечение благосостояния всего общества, уравновешивая интересы нынешних и будущих получателей пенсий.

Оценивая конституционность оспариваемой нормы, суд пришел к выводу, что она была принята для достижения социально значимых целей - компенсировать сокращение поступлений в госбюджет, вызванное изменениями в налогах на рабочую силу.

При перераспределении одного процентного пункта со второго пенсионного уровня на первый увеличиваются взносы социального страхования в специальный государственный пенсионный бюджет и, соответственно, доходы этого бюджета. В то же время, как указал суд, структура пенсионной системы, порядок расчета пенсий по старости или право на получение пенсий не изменились. Изменения предусматривают лишь временное перераспределение взносов социального страхования между первым и вторым пенсионными уровнями.

Изменения в налогах на рабочую силу увеличили доходы примерно 95% работающих. В свою очередь доходы почти половины всех получателей пенсий выросли, поскольку для пенсионеров был удвоен не облагаемый налогами минимум - с 500 до 1000 евро в месяц. С учетом этого перераспределение одного процентного пункта на четыре года позволит создать дополнительные накопления в специальном бюджете, из которого финансируются пенсии нынешних получателей пенсий по старости, указал КС.

В то же время оспариваемая норма обеспечивает социальную защиту будущих получателей пенсий, способствует балансу между интересами нынешних и будущих получателей пенсий, заявил суд.

Суд пришел к выводу, что оспариваемая норма соответствует как принципам социально ответственного государства и правового доверия, так и закрепленному в Конституции праву на социальное обеспечение в старости.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, Сейм принял поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, которые предусматривают, что с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года один процентный пункт ставки пенсионных взносов переносится со второго пенсионного уровня на первый пенсионный уровень.

Решение Сейма о снижении взносов на второй пенсионный уровень вызвало резкую критику со стороны финансовых экспертов и экономистов, банков, обществ по управлению вложениями, Банка Латвии и Ассоциации финансовой отрасли.

Находившиеся в то время в оппозиции депутаты "Объединенного списка" и Национального объединения обратились в КС с просьбой рассмотреть соответствие этой нормы Конституции.

Депутаты указали, что Сейм нарушил права жителей Латвии и будущих пенсионеров на собственность, правовое доверие и социальное обеспечение, не обеспечив право в будущем получать пенсии в адекватном размере. Также оспариваемая норма закона вредна для народного хозяйства Латвии в целом, сокращая объем инвестиций, снижая уровень доверия населения к пенсионной системе и не способствуя созданию накоплений населением.
 

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