Почему в Балтийском море перестали повреждать подводные кабели?

По его словам, число подобных инцидентов сократилось после начала операции НАТО Baltic Sentry и усиления присутствия латвийских ВМС.

«Мы больше не слышим о том, что кто-то тащит якоря и повреждает кабели. За последний год такого не наблюдалось», - подчеркнул Поленцс.

При этом он отметил, что Балтийское море остаётся свободной зоной судоходства для всех государств, а традиционные морские маршруты пересекают участки, где находится подводная инфраструктура.

Латвийские ВМС продолжают следить за судами российского «теневого флота». В территориальных водах Латвии подозрительные корабли проверяют при каждом заходе в порты.

«Каждое судно из списка подозрительных мы проверяем. Не буду называть конкретное число, но такие проверки время от времени проводятся», - заявил командующий.

ВМС также обнаруживали над морем подозрительные беспилотники. Если они напрямую не угрожают военным кораблям, моряки ограничиваются наблюдением и сбором информации.

Представитель командования объединённых сил НАТО в Брюнсуме Шон Флинн также сообщил в Риге о заметном сокращении числа повреждений критически важной инфраструктуры. По его словам, это показывает, насколько присутствие союзников влияет на безопасность региона.

Операцию Baltic Sentry НАТО начал после серии повреждений подводных телекоммуникационных и энергетических кабелей в Балтийском море.