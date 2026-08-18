По информации Financial Times (FT), представитель администрации президента США Дональда Трампа, курирующий спорный проект расширения бального зала в Белом доме, провел переговоры с российскими официальными лицами в рамках негласной дипломатической миссии. Председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший в июне приезжал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и там встречался с кремлевскими чиновниками, пишет газета во вторник, 18 августа, со ссылкой на информированные источники.
Перед поездкой в Санкт-Петербург ему выдали дипломатический паспорт, провели подробный инструктаж и приставили дипломатическую охрану, указали собеседники агентства. Будучи поклонником русской культуры, Кук представил свою поездку как «культурный визит», в ходе которого демонстрировал фотографии своей «дачи» в Атланте, построенной в стиле «русского деревянного зодчества», сообщает далее FT. По ее данным, одним из тех, с кем встретился Кук, был советник президента РФ Владимира Путина Антон Кобяков.
Госсекретарь США Марко Рубио в июне заявлял, что ему «ничего не известно» об этой поездке в Санкт-Петербург. Однако, по словам двух собеседников, в Вашингтоне надеялись, что такие неожиданные посланники, как Кук, смогут помочь преодолеть дипломатический тупик, возникший в усилиях по прекращению войны РФ против Украины.
Кук выступил на заседании с Путиным и стал свидетелем удара БПЛА
В день открытия форума Кук стал свидетелемудара украинского беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу, в результате которого над Санкт-Петербургом поднялись огромные клубы черного дыма. «Слишком близко, чтобы чувствовать себя в безопасности», — сказал он в интервью Financial Times.
На ПМЭФ Кук среди прочего выступил на заседании с участием Путина, пишет далее FT. «Конечно, я хотел бы передать вам большой привет от вашего хорошего друга, президента Трампа… У нас очень много идей, которые нам предстоит обсудить между нашими столицами на следующей неделе» — сказал он. В ответ Путин попросил передать «шайбу президенту обратно» Трампу, пишет FT. Кук также выступал на сессии «Россия — США: диалог культур», при этом он до самого конца не упоминал войну в Украине, а в конце сказал, что «для достижения целей нужен мир».
В разговоре с газетой Кук отказался комментировать свои встречи с российскими чиновниками и отвечать на вопросы о том, поручал ли ему Трамп налаживать эти контакты, а также планирует ли он снова посетить Россию в ближайшем будущем.
В свою очередь представитель Белого дома заявил, что США «продолжают играть конструктивную роль, ведя диалог с обеими сторонами и работая над завершением войны». Кроме того, Трамп «с оптимизмом» смотрит на возможность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. По словам американского чиновника, Кук посетил форум в Санкт-Петербурге в качестве председателя Комиссии США по изящным искусствам, чтобы способствовать развитию двусторонних культурных связей, при этом поездка имела важное символическое значение для перспектив восстановления дипломатических отношений.
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