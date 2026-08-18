Кук выступил на заседании с Путиным и стал свидетелем удара БПЛА

В день открытия форума Кук стал свидетелемудара украинского беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу, в результате которого над Санкт-Петербургом поднялись огромные клубы черного дыма. «Слишком близко, чтобы чувствовать себя в безопасности», — сказал он в интервью Financial Times.

На ПМЭФ Кук среди прочего выступил на заседании с участием Путина, пишет далее FT. «Конечно, я хотел бы передать вам большой привет от вашего хорошего друга, президента Трампа… У нас очень много идей, которые нам предстоит обсудить между нашими столицами на следующей неделе» — сказал он. В ответ Путин попросил передать «шайбу президенту обратно» Трампу, пишет FT. Кук также выступал на сессии «Россия — США: диалог культур», при этом он до самого конца не упоминал войну в Украине, а в конце сказал, что «для достижения целей нужен мир».

В разговоре с газетой Кук отказался комментировать свои встречи с российскими чиновниками и отвечать на вопросы о том, поручал ли ему Трамп налаживать эти контакты, а также планирует ли он снова посетить Россию в ближайшем будущем.