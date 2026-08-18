Прыжок к спасению с 11-го этажа. Видеокадры этой напряженной ситуации со счастливой развязкой быстро завирусились сначала в немецком интернете, а затем и во всем мире.
Пожар в многоэтажном доме, женщина, сидящая на подоконнике охваченной огнем квартиры на 11-м этаже, и пожарная лестница, которая достает только до девятого этажа. Именно эту картину можно было наблюдать в берлинском районе Фридрихсхайн недалеко от Восточного вокзала около 6.30 утра.
«Ситуация действительно была очень тревожной, на грани», — подтвердил представитель пожарной службы.
Женщина, попавшая в огненную ловушку, не сразу решилась на прыжок, несмотря на ободряющие жесты пожарного. Однако затем она все же разжала руки и совершила прыжок в корзину пожарной автолестницы с высоты примерно двух этаже. На кадрах видно, что сотрудник пожарной службы подхватил ее, немного смягчив падение.
Насколько сильно женщина пострадала в результате этого прыжка, не уточняется, однако всего в результате пожара пострадали 13 человек.
Сотни жильцов пожарным пришлось выводить по внешним лестничным клеткам на улицу. По данным берлинской пожарной службы, к тушению были привлечены 116 спасателей. Примерно через пять часов после начала возгорания пожар был полностью потушен и дело было передано полиции для выяснения причин возгорания.
О драматическом происшествии представитель пожарной службы заявил: «Такое, к счастью, не приходится переживать каждый день».
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