Пожар в многоэтажном доме, женщина, сидящая на подоконнике охваченной огнем квартиры на 11-м этаже, и пожарная лестница, которая достает только до девятого этажа. Именно эту картину можно было наблюдать в берлинском районе Фридрихсхайн недалеко от Восточного вокзала около 6.30 утра.

«Ситуация действительно была очень тревожной, на грани», — подтвердил представитель пожарной службы.