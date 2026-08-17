«Best Brands» объясняет решение сложностями, с которыми сейчас сталкивается розничная торговля в Латвии: ростом расходов на персонал и коммунальные услуги, конкуренцией с зарубежными интернет-магазинами и изменением покупательских привычек.
Бренд «Četras zoles» работал в Латвии 12 лет. У компании было три физических магазина и интернет-магазин.
По данным Firmas.lv, в 2025 году оборот «Best Brands» составил 752 395 евро — на 27,1% меньше, чем годом ранее. Компания завершила год с убытком в 169 694 евро, тогда как годом ранее получила прибыль.
«Best Brands» была зарегистрирована в 2014 году. 45% компании принадлежит Янису Муйтниеку, еще 45% — Каспарсу Тераудсу, 10% — Мартиньшу Муйтниексу.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.