По данным Firmas.lv, в 2025 году оборот «Best Brands» составил 752 395 евро — на 27,1% меньше, чем годом ранее. Компания завершила год с убытком в 169 694 евро, тогда как годом ранее получила прибыль.

«Best Brands» была зарегистрирована в 2014 году. 45% компании принадлежит Янису Муйтниеку, еще 45% — Каспарсу Тераудсу, 10% — Мартиньшу Муйтниексу.