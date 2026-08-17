Рижская дума очень опасалась, что в случае перехода в частную собственность автовокзал потеряет свою функцию. Конечно, это было идеальное место: «Стокманн» еще не был построен, поэтому это было идеальное место для большого торгового центра с автокинотеатром и так далее, говорит Вайра Громуле

председатель совета директоров Рижского международного автовокзала.

Архив прессы свидетельствует о том, что у акционеров были противоположные взгляды на развитие автовокзала. Сердюков хотел построить торговый центр. Он блокировал инвестиции Рижской думы в реконструкцию устаревшего здания. Надежды на приток инвестиций в автовокзал полностью исчезли, когда муниципалитет передал свои акции компании «Ригас сатиксме». В свою очередь, во время правления Ушакова, он вложил средства в дочернюю компанию «Ригас акс».

Председатель правления компании SIA «Rīgas satiksme» Джинета Иннуса отмечает: «Компания «Rīgas satiksme» определенно никогда бы не инвестировала, и я могу сказать вам это наверняка. «Rīgas satiksme», в том виде, в каком она существует сегодня или будет существовать в будущем, никогда бы не инвестировала в такие территории, потому что это не принесло бы ей абсолютно никакой пользы».