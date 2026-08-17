Муниципальная компания»Rīgas acs», дочернее предприятие «Rīgas satiksme», владела половиной акций столичного автовокзала. В апреле было подписано соглашение о продаже этих акций недавно созданной частной компании. Этим летом правительство также поддержало сделку.
Рижский автовокзал — один из четырех главных транспортных узлов столицы. Ежедневно через него проходит около 450 региональных и примерно 60 международных рейсов. Ежегодно через него проходит около шести миллионов человек.
Приватизация автовокзала началась в прошлом веке. В 2000 году правительство Андриса Шкеле решило передать половину автовокзала Рижской думе, а остальную часть предложить частным акционерам. Так, четверть компании досталась Сергею Сердюкову, который открыл кафе на автовокзале. Он стал крупнейшим частным акционером и членом совета.
Рижская дума очень опасалась, что в случае перехода в частную собственность автовокзал потеряет свою функцию. Конечно, это было идеальное место: «Стокманн» еще не был построен, поэтому это было идеальное место для большого торгового центра с автокинотеатром и так далее, говорит Вайра Громуле
председатель совета директоров Рижского международного автовокзала.
Архив прессы свидетельствует о том, что у акционеров были противоположные взгляды на развитие автовокзала. Сердюков хотел построить торговый центр. Он блокировал инвестиции Рижской думы в реконструкцию устаревшего здания. Надежды на приток инвестиций в автовокзал полностью исчезли, когда муниципалитет передал свои акции компании «Ригас сатиксме». В свою очередь, во время правления Ушакова, он вложил средства в дочернюю компанию «Ригас акс».
Председатель правления компании SIA «Rīgas satiksme» Джинета Иннуса отмечает: «Компания «Rīgas satiksme» определенно никогда бы не инвестировала, и я могу сказать вам это наверняка. «Rīgas satiksme», в том виде, в каком она существует сегодня или будет существовать в будущем, никогда бы не инвестировала в такие территории, потому что это не принесло бы ей абсолютно никакой пользы».
Автовокзал стабильно приносил прибыль в последние годы – в прошлом году она составила полмиллиона евро. Единственным участием компании «Ригас сатиксме» и ее дочерней компании «Ригас акс» было участие в собраниях акционеров и получение дивидендов. В последние годы руководство автовокзала при поддержке акционеров предлагало реконструкцию. Проекты встречали сопротивление со стороны хранителей культурного наследия. Даже разрешение на строительство реконструкции пункта пропуска было отклонено. Это помешало компании инвестировать свою прибыль. На конец прошлого года на счету автовокзала было более 3 миллионов евро.
Рижская дума два года назад приняла решение о ликвидации компании «Ригас акц». Отдельного политического решения о судьбе принадлежащих ей акций автовокзала принято не было.
Это решение не было принято поспешно, поскольку обсуждение длилось много лет, и фактически уже в 2022 году мы получили рекомендации от Совета по конкуренции о прекращении нашего участия в проекте «Рижский автовокзал». Мы пришли к выводу, что Рижскому муниципалитету не требуется участие в работе автовокзала для выполнения своих функций, говорит Янис Ланге, исполнительный директор Риги.
В Министерство транспорта и другие учреждения были направлены письма с вопросом о дальнейших действиях в отношении автовокзала. Все ответили, что это важно, но может функционировать и без участия государства или местных властей.
В поиске покупателя участвовала аудиторская компания «KPMG Baltics». Она обратилась к 100 потенциальным покупателям, четверо из которых проявили реальный интерес. Двое были готовы к покупке.
Лучшим предложением было признано предложение компании «Rivaro Holding», основанной менее года назад и зарегистрированной в многоквартирном доме. Она принадлежит действующему акционеру автовокзала Сергею Сердюкову и его сыну Василию. Сумма сделки составляет 3,82 миллиона евро. «Ничего личного», неофициально известно, что другим претендентом была литовская компания с капиталом из России.
«Было бы неприемлемо, если бы автовокзал попал в руки, возможно, финансируемых страной, недружелюбной к нам», — заявил министр сообщения Рихардс Козловскис.
Государственный секретарь Министерства экономики Райвис Бремшмиц говорит: «Правительство, в соответствии с Законом о национальной безопасности, должно координировать сделки, затрагивающие критическую инфраструктуру. И в этом случае силовые структуры дают свое мнение о новых владельцах, и правительство также учитывает это. Поэтому это решение больше похоже на фильтр безопасности».
Рижский автовокзал считается объектом критической инфраструктуры. Продажа таких объектов подлежит проверке безопасности и одобрению правительства. Этим летом, в июне, Кабинет министров дал добро на сделку.
-Этот процесс завершился подписанием контракта, и буквально в эти дни должны произойти изменения и в реестре акционеров. Доходы и капитал, из которых нам выплачивается заработная плата, проверены. Таким образом, это основано на займе. А если займ нужно вернуть местным банкам и возместить из доходов от бизнеса, то есть реальный бизнес-план, который также является основой всей этой сделки, — говорит Джинета Иннуса, председатель правления ООО «Rīgas satiksme».
Компания «Rīgas satiksme» использует средства, полученные от продажи акций, для закупки автобусов.
Покупатель акций получил кредит на сделку от банка «Signet banka». Это также стало основной причиной уверенности в отсутствии подозрительных средств. Сергей и Василий Сердюковы заложили свои акции в «Rivaro Holding» на сумму 8,8 миллиона евро. Это соответствует сумме сделки и еще пяти миллионам, которые они обещали инвестировать в автовокзал.
-Для нас и команды RIVARO это не просто приобретение пакета акций, а долгосрочный проект. Мы объединяем многолетний опыт и отраслевые знания с новой энергией и свежим взглядом. Мы рассматриваем Рижский международный автовокзал как важную часть транспортного узла Риги — вместе с «Rail Baltica», городским общественным транспортом, Центральным рынком и историческим центром. Наша цель — постепенно повышать его удобство, эффективность и долгосрочную ценность, — говорит Василий Сердюков, член совета директоров компании Rivaro Holding.
Семья Сердюковых обратилась к мелким акционерам, предложив выкупить их акции автовокзала. По имеющейся информации, им удалось бы консолидировать 90% контрольного пакета. Компания «Риваро» отрицает наличие планов по перепродаже консолидированных акций.
Автовокзал также принимает междугородние рейсы, субсидируемые государством. Дирекция автотранспорта признает, что главный риск заключается в том, что новый владелец может не захотеть сохранять функции автовокзала. Рижская дума отвергает эти опасения. Для того чтобы что-то еще сделать на территории автовокзала, необходимо изменить территориальный план.
«Автовокзал расположен в зоне исторического центра Риги, где имеется конкретное указание на то, что эта территория предназначена для функционирования автовокзала», — говорит Ланге.
Работа автовокзала долгое время тормозилась строительными работами компании «Rail Baltica». Новый маршрут сузил территорию автовокзала. Неизвестно, будут ли и когда завершены работы. Предстоящая реформа рижской сети общественного транспорта также вызывает неопределенность. Один из вариантов предполагает создание транспортных узлов или остановок в пригородах Риги, где пересекаются маршруты различных видов транспорта.
Этим летом правительство также поддержало продажу компании «Даугавпилсские автобусные парки». Ее приобрела у муниципалитета Даугавпилса за полтора миллиона компания RTS Group, ранее занимавшаяся лизингом транспортных средств.
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