Новый порядок затронул бы только счета, уже закрытые банками по собственной инициативе. Если клиент не потребует оставшиеся средства в течение пяти лет, деньги смогут перейти государству. Перед этим владельцам предоставят ещё шесть месяцев для обращения.
Предложение не распространяется на физических лиц — резидентов Латвии, а также на замороженные, арестованные или подлежащие взысканию средства.
По данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, в начале 2025 года в кредитных учреждениях насчитывалось 39 136 таких счетов, на которых находилось около 26,8 млн евро. Точная сумма, способная перейти государству, пока неизвестна, поскольку владельцы сохранят право забрать деньги.
Министерство юстиции предлагает использовать невостребованные средства, в частности, для создания Безопасного дома для детей и молодёжи с тяжёлыми поведенческими проблемами. Его могут разместить на территории бывшей Брасской тюрьмы. Проект оценивается примерно в 11,93 млн евро.
Соответствующее предложение внесено в рассматриваемые Сеймом поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
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