Предложение не распространяется на физических лиц — резидентов Латвии, а также на замороженные, арестованные или подлежащие взысканию средства.

По данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, в начале 2025 года в кредитных учреждениях насчитывалось 39 136 таких счетов, на которых находилось около 26,8 млн евро. Точная сумма, способная перейти государству, пока неизвестна, поскольку владельцы сохранят право забрать деньги.