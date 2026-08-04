В НГО подчеркивают, что бюджетные средства выделяются для достижения общественно значимых целей и реализации государственных приоритетов. При этом систему, по их мнению, необходимо дополнительно укреплять — прежде всего за счет регулярного диалога о приоритетах финансирования и условиях его предоставления.

Представители сектора предлагают создать единую систему учета публичного финансирования. Сейчас, по их словам, невозможно получить полноценную картину объемов и использования средств, выделяемых различным направлениям.