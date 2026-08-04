Позицию обнародовали члены Совета по реализации меморандума о сотрудничестве НГО и Кабинета министров перед встречей с премьер-министром Андрисом Кулбергсом, представителями правительства и гражданского сектора.
В НГО подчеркивают, что бюджетные средства выделяются для достижения общественно значимых целей и реализации государственных приоритетов. При этом систему, по их мнению, необходимо дополнительно укреплять — прежде всего за счет регулярного диалога о приоритетах финансирования и условиях его предоставления.
Представители сектора предлагают создать единую систему учета публичного финансирования. Сейчас, по их словам, невозможно получить полноценную картину объемов и использования средств, выделяемых различным направлениям.
Также предлагается точнее разграничивать в годовых отчетах объединений и фондов средства государственного бюджета и финансирование Европейского союза, регулярно оценивать результаты программ и внедрять более централизованный подход к администрированию.
В НГО считают, что единые стандарты позволят повысить прозрачность, сопоставимость данных и эффективность контроля.
Встреча с премьером и министром финансов Марисом Кучинскисом запланирована на 5 августа. Кулбергс ранее заявил, что действующую модель поддержки НГО необходимо оценить с точки зрения эффективности и пользы для жителей страны.
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