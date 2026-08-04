«Я просмотрела вчерашний чек из кафе и заметила, что к счету добавлена депозитная плата за бутылку кваса. И тут задумалась: если я заплатила депозит, то в следующий раз мне следует забрать бутылку с собой? Обычно бутылки остаются в кафе. В Латвии депозитная плата — 10 центов — не является платой за напиток или бутылку. Это возвратный залог, который получает тот, кто сдает депозитную упаковку. Фактически получается, что депозит заплатила я, а возврат получает кафе», — написала она в Threads.
Публикация вызвала обсуждение. Зане рассказала, что столкнулась с такой же ситуацией в Lido:
«В Lido тоже. Я бы оставила пустую бутылочку на столе, но, заметив это в чеке, возмутилась и положила ее в сумочку. В конце концов, я ведь за нее заплатила!»
Другой пользователь обратил внимание на поведение персонала одного из заведений:
«Недавно я посмеялся, потому что в одном кафе сотрудники очень старательно убирали пустые бутылки, но никакую другую посуду».
Линда назвала еще более спорным случай, когда депозит включили в счет, хотя саму бутылку посетителю не передали:
«Мне кажется абсурдным, что это включают в счет отдельной позицией. Однажды мне принесли напиток уже перелитым в стакан, а потом в чеке я увидела, что добавлены эти 10 центов. Я даже бутылку не видела. Немного похоже на обман».
Лиене, напротив, не считает проблему существенной:
«Если хочется носить с собой бутылку ради 10 центов, ее можно забрать из кафе. Лично меня эти 10 центов не беспокоят. Я бы оставила бутылку заведению».
В Центре защиты прав потребителей пояснили, что кафе вправе включить депозит в счет, если упаковка передается клиенту. Посетитель может забрать бутылку с собой и получить 10 центов, сдав ее в пункте приема, либо оставить заведению.
Если же напиток подали уже в стакане, а депозитная бутылка в распоряжение клиента не поступила, взимать с него 10 центов предприятие не имеет права.
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