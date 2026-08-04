Другой пользователь обратил внимание на поведение персонала одного из заведений:

«Недавно я посмеялся, потому что в одном кафе сотрудники очень старательно убирали пустые бутылки, но никакую другую посуду».

Линда назвала еще более спорным случай, когда депозит включили в счет, хотя саму бутылку посетителю не передали: