В ходе расследования СГБ установила, что человек регулярно выражал в TikTok поддержку идее отделения Даугавпилса от Латвии и создания новой республики. Кроме того, он распространял эту идею среди более широкой аудитории, делясь публикациями соответствующего содержания в нескольких аккаунтах TikTok.
Аккаунт TikTok, в котором первоначально публиковались материалы, популяризирующие идеи сепаратизма в Даугавпилсе, в настоящее время удален по инициативе СГБ.
Подозреваемому вменяется статья Уголовного закона о распространении материалов, содержащих публичный призыв выступить против территориального единства Латвии способом, не предусмотренным Конституцией.
СГБ задержала подозреваемого 12 мая этого года. В настоящее время в качестве меры пресечения ему избрано содержание под стражей.
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