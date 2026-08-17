В ходе расследования СГБ установила, что человек регулярно выражал в TikTok поддержку идее отделения Даугавпилса от Латвии и создания новой республики. Кроме того, он распространял эту идею среди более широкой аудитории, делясь публикациями соответствующего содержания в нескольких аккаунтах TikTok.