Мясные и молочные продукты, а также свежие овощи и фрукты из третьих стран ввозить в Латвию запрещено. В прошлом году в Рижском аэропорту было конфисковано и уничтожено почти семь тонн продуктов питания.

Если пассажир добровольно выбрасывает запрещенные продукты, наказание ему не грозит. Однако в случае конфликта с сотрудниками таможни может быть составлен протокол об административном правонарушении.