Возвращаясь в Латвию из-за границы, путешественники нередко привозят в чемоданах продукты и сувениры, даже не подозревая, что их запрещено провозить через границу. Речь идет о мясных и молочных продуктах, некоторых лекарствах, изделиях из охраняемых видов животных и других товарах. Нарушение запретов может закончиться не только конфискацией покупки, но и административной или даже уголовной ответственностью.
Мясные и молочные продукты, а также свежие овощи и фрукты из третьих стран ввозить в Латвию запрещено. В прошлом году в Рижском аэропорту было конфисковано и уничтожено почти семь тонн продуктов питания.
Если пассажир добровольно выбрасывает запрещенные продукты, наказание ему не грозит. Однако в случае конфликта с сотрудниками таможни может быть составлен протокол об административном правонарушении.
Заместитель директора Департамента пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы Ивета Земниеце объясняет, что ограничения необходимы для предотвращения попадания в Латвию болезней животных и вредителей.
«Они могут попасть к животным, причем это необязательно будут домашние животные. Это вполне могут быть и дикие животные, птицы, которые затем могут разнести эти продукты дальше. А среди болезней животных есть и вирусные заболевания, которые распространяются точно так же, как насморк или кашель», — рассказала Земниеце.
Все чаще путешественники пытаются привезти из Египта и Турции успокоительные препараты, в том числе снотворное. При этом люди зачастую даже не подозревают, что в составе таких лекарств могут содержаться запрещенные в Латвии психотропные вещества.
Заместитель директора Управления налоговой и таможенной полиции СГД Артур Коваленко отмечает, что часть таких лекарств содержит эсзопиклон — психотропное вещество, которое потенциально опасно и может использоваться не по назначению. Проблемы могут возникнуть и с корвалолом, который в отдельных случаях содержит запрещенное вещество.
За последние два года в связи с ввозом веществ, содержащих эсзопиклон, уже начато 23 уголовных процесса.
Сотрудникам таможни приходится конфисковывать и довольно необычные вещи. На протяжении многих лет в багаже путешественников находят бутылки с алкоголем и помещенными внутрь змеями, ракушки, кораллы, ремни и сумочки из крокодиловой кожи, а также косметику и другие изделия, содержащие части охраняемых видов.
Особое внимание необходимо обращать даже на вещи, которые были легально приобретены за границей. Например, если человек уже десять лет владеет кошельком из крокодиловой кожи, это еще не означает, что после поездки в Египет с ним можно без дополнительных формальностей пересечь латвийскую границу.
Директор Департамента охраны природы Гита Строде поясняет, что к легально приобретенным изделиям из крокодиловой кожи должен прилагаться документ, подтверждающий их происхождение. Для личных нужд один человек может ввезти четыре таких изделия, однако при прохождении пограничного контроля их необходимо задекларировать, выбрав не зеленый, а коридор для декларирования.
Такие ограничения связаны с Вашингтонской конвенцией, или CITES, которая обеспечивает защиту примерно 40 тысяч видов растений и животных.
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