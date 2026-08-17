В пункте пограничного контроля «Индра» Ринкевич ознакомился с текущей ситуацией в сфере железнодорожных грузоперевозок между Латвией и Беларусью, а также с планируемыми решениями по ограничению железнодорожного движения. Обсуждались и сценарии развертывания средств ограничения мобильности на железнодорожной линии между Латвией и Беларусью в случае усиления угрозы.

В Пиедруйском отделении пограничной охраны Даугавпилсского управления одной из основных тем стала координация действий Государственной пограничной охраны, НВС, Государственной полиции и служб государственной безопасности. Обсуждалось как краткосрочное сотрудничество в рамках операции «Vilkatis», так и долгосрочное укрепление возможностей по противодействию гибридным действиям. Кроме того, речь шла о международном сотрудничестве и присутствии на латвийско-белорусской границе пограничных служб Финляндии, Эстонии и Литвы.

Председатель правления государственного АО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (LVRTC) Гиртс Озолс и представители предприятия проинформировали о внедрении и строительстве технологической инфраструктуры на латвийско-белорусской границе. Работы должны быть завершены до конца этого года. Также обсуждались обслуживание систем, обеспечение Пограничной охраны необходимой информацией и реагирование на инциденты.