Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, во время визита Ринкевич получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет оснащена технологиями для более эффективного пограничного контроля. Президент отметил, что для полноценного использования этих технологий Пограничной охране необходимы дополнительные человеческие ресурсы — до 200 сотрудников, которые обеспечат быстрое реагирование.
Ринкевич подчеркнул, что забор, датчики и видеонаблюдение — лишь одна составляющая. Необходимы также пограничники, способные оперативно реагировать, особенно с учетом реальных свидетельств того, каким образом повреждается инфраструктура латвийской границы. В противном случае инвестиции в технологии не принесут реальной отдачи.
Во время посещения президент ознакомился с текущей ситуацией на границе, мерами по противодействию давлению нелегальной миграции, техническим оснащением пограничников и ходом внедрения решений «умной» охраны границы. Также ему представили запланированные меры по ограничению мобильности и развертыванию соответствующих ресурсов НВС.
В пункте пограничного контроля «Индра» Ринкевич ознакомился с текущей ситуацией в сфере железнодорожных грузоперевозок между Латвией и Беларусью, а также с планируемыми решениями по ограничению железнодорожного движения. Обсуждались и сценарии развертывания средств ограничения мобильности на железнодорожной линии между Латвией и Беларусью в случае усиления угрозы.
В Пиедруйском отделении пограничной охраны Даугавпилсского управления одной из основных тем стала координация действий Государственной пограничной охраны, НВС, Государственной полиции и служб государственной безопасности. Обсуждалось как краткосрочное сотрудничество в рамках операции «Vilkatis», так и долгосрочное укрепление возможностей по противодействию гибридным действиям. Кроме того, речь шла о международном сотрудничестве и присутствии на латвийско-белорусской границе пограничных служб Финляндии, Эстонии и Литвы.
Председатель правления государственного АО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (LVRTC) Гиртс Озолс и представители предприятия проинформировали о внедрении и строительстве технологической инфраструктуры на латвийско-белорусской границе. Работы должны быть завершены до конца этого года. Также обсуждались обслуживание систем, обеспечение Пограничной охраны необходимой информацией и реагирование на инциденты.
В ходе визита президент также посетил площадки хранения средств ограничения мобильности и ознакомился с информацией, предоставленной представителями НВС.
Ринкевич сообщил, что прогресс в укреплении охраны и защиты государственной границы, а также актуальная ситуация с нелегальной миграцией будут рассмотрены 19 августа на заседании Совета национальной безопасности.
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