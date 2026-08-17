В настоящее время в рамках операции число военнослужащих и земессаргов в приграничной зоне увеличено вдвое. Там также проводятся усиленные проверки водителей транспортных средств и багажа автомобилей.

Планируется, что операция Vilkatis продлится до 31 августа. По словам Мелниса, предполагается, что и после завершения операции Госпогранохрана сможет продолжить уделять повышенное внимание борьбе с нелегальной иммиграцией.