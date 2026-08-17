Операцию Vilkatis Госпогранохрана совместно с Национальными вооруженными силами (НВС), Земессардзе, Госполицией и другими службами начала на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силене тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов.
С начала операции службам не пришлось задерживать ни нелегальных мигрантов, ни их перевозчиков. За это время также не было обнаружено других тоннелей, соединяющих территории Беларуси и Латвии, сообщил Мелнис.
«Возможно, операция уже дает результаты», — прокомментировал министр обороны.
В настоящее время в рамках операции число военнослужащих и земессаргов в приграничной зоне увеличено вдвое. Там также проводятся усиленные проверки водителей транспортных средств и багажа автомобилей.
Планируется, что операция Vilkatis продлится до 31 августа. По словам Мелниса, предполагается, что и после завершения операции Госпогранохрана сможет продолжить уделять повышенное внимание борьбе с нелегальной иммиграцией.
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