«В течение нескольких дней в сотрудничестве Министерства внутренних дел с Государственной погранохраной и Госполицией решение было найдено, сканирование почвы уже ведется. Принцип прост — не ждать следующего нарушения, а активно искать и пресекать способы незаконного проникновения в Латвию», — пояснил Домбрава.

С 14 августа в сотрудничестве с должностными лицами Госполиции пограничники проверяют с помощью георадара структуру почвы у латвийско-белорусской границы. Полученные данные позволяют выявить нехарактерные изменения в слоях земли и при необходимости провести углубленную проверку конкретного места.

Уже сообщалось, что на прошлой неделе на участке Силенского пограничного отдела у латвийско-белорусской границы впервые был обнаружен вырытый мигрантами туннель.