Цель проверок — выявить возможные изменения в структуре почвы и обнаружить места, где могли быть созданы подземные туннели или другие объекты для незаконного пересечения государственной границы.
Решение об усиленной проверке приграничной территории было принято после того, как в Аугшдаугавском крае был обнаружен туннель, использовавшийся для незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.
Домбрава подчеркивает, что после обнаружения туннеля была немедленно поставлена задача найти технические решения для проверки всей потенциально уязвимой пограничной полосы.
«В течение нескольких дней в сотрудничестве Министерства внутренних дел с Государственной погранохраной и Госполицией решение было найдено, сканирование почвы уже ведется. Принцип прост — не ждать следующего нарушения, а активно искать и пресекать способы незаконного проникновения в Латвию», — пояснил Домбрава.
С 14 августа в сотрудничестве с должностными лицами Госполиции пограничники проверяют с помощью георадара структуру почвы у латвийско-белорусской границы. Полученные данные позволяют выявить нехарактерные изменения в слоях земли и при необходимости провести углубленную проверку конкретного места.
Уже сообщалось, что на прошлой неделе на участке Силенского пограничного отдела у латвийско-белорусской границы впервые был обнаружен вырытый мигрантами туннель.
Домбрава указал, что в тесном в сотрудничестве между ГПО, Национальными вооруженными силами и Государственной полицией на территории Латвии была обнаружена группа мигрантов. «При попытке точнее отследить, как они попали в страну, был обнаружен тайный туннель», — сообщил министр, добавив, что на данный момент это первый обнаруженный в Латвии туннель, прорытый мигрантами.
Как сообщили агентству ЛЕТА в отделе стратегического развития и общественных отношений главного управления ГПО, в понедельник, 10 августа, в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края пограничники обнаружили 15 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через вырытый подземный туннель из Беларуси.
Продолжая проверку места происшествия и выясняя обстоятельства незаконного пересечения государственной границы этими лицами, пограничники в районе зоны ответственности Силенского пограничного отдела, в 10 метрах от забора, обнаружили подземный ход. Оперативная информация о создании туннеля на этом участке ответственности уже была в распоряжении пограничников, отмечает ГПО.
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