Несколько дней его искали береговая охрана, суда, самолет и вертолет со стороны Эстонии, однако обнаружить мужчину не удалось. Из-за тяжелого снаряжения вероятность того, что тело вынесет на берег, оценивалась как небольшая.

В итоге тело Дмищука обнаружили на морском дне возле исследовавшегося им затонувшего судна.