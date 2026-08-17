Как сообщили в Госполиции Латвии, мужчина, 1965 года рождения, погрузился в море примерно в 10 морских милях от Рои, но в лодку не вернулся.
Несколько дней его искали береговая охрана, суда, самолет и вертолет со стороны Эстонии, однако обнаружить мужчину не удалось. Из-за тяжелого снаряжения вероятность того, что тело вынесет на берег, оценивалась как небольшая.
В итоге тело Дмищука обнаружили на морском дне возле исследовавшегося им затонувшего судна.
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