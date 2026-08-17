По наблюдениям журналистов, на акцию вышли люди всех возрастов, однако больше всего было молодежи. Собравшиеся требовали вернуть Михаила Федорова в кресло главы Минобороны Украины, а также критиковали недавние решения президента Украины Владимира Зеленского назначить экс-министра обороны Рустема Умерова главой Службы внешней разведки, а бывшего главу Николаевской ОВА Виталия Кима — министром по делам ветеранов Украины.

«Федоров!», «Умеров — ч*рт!», «Ветерана, а не Кима!», «Говорите!», «В Европу, прочь от совка!», «Не мешайте Мише в военной нише», — перечисляет лозунги протестующих на своем сайте украинский «24 канал».