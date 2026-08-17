Агентство «Интерфакс-Украина» называет мероприятие «протестной акцией в поддержку диалога и реформ в оборонном секторе». Ее участники собрались у расположенной в центре Киева Арки свободы украинского народа (название до мая 2022 года: Арка дружбы народов), прошли шествием по Крещатику, Аллее Героев Небесной Сотни и улице Ольгинской, а в завершение устроили митинг на площади Ивана Франко, недалеко от здания офиса президента Украины. «Протестная колонна растянулась на сотни метров по центральным улицам столицы», — указывает онлайн-издание Oboz.ua.
По наблюдениям журналистов, на акцию вышли люди всех возрастов, однако больше всего было молодежи. Собравшиеся требовали вернуть Михаила Федорова в кресло главы Минобороны Украины, а также критиковали недавние решения президента Украины Владимира Зеленского назначить экс-министра обороны Рустема Умерова главой Службы внешней разведки, а бывшего главу Николаевской ОВА Виталия Кима — министром по делам ветеранов Украины.
«Федоров!», «Умеров — ч*рт!», «Ветерана, а не Кима!», «Говорите!», «В Европу, прочь от совка!», «Не мешайте Мише в военной нише», — перечисляет лозунги протестующих на своем сайте украинский «24 канал».
Со своей стороны украинское онлайн-издание nv пишет, что аналогичные акции прошли также во Львове, Днепре, Луцке, Ровно, Полтаве, Одессе, Виннице, Хмельницком, Черновцах.
В Киеве протестующие передали представителю офиса президента петицию к главе государства. По данным украинских СМИ, в ней содержатся требования продолжать реформы, начатые в Минобороны при Михаиле Федорове, и призыв к власти вести диалог с обществом.
Как передает онлайн-издание «Украинская правда», один из инициаторов протеста — ветеран Дмитрий Козятинский, выступая на мероприятии, подчеркнул, что в Украине до сих пор не назначены министры обороны и иностранных дел.
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